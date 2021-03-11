Брестчанин на «Мерседесе» насмерть сбил 13-летнюю девочку

Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП произошло на автодороге М1/Е30 недалеко от Бреста: «Мерседес» сбил маленькую девочку. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

По предварительным данным, машина марки «Мерседес», за рулем которой сидел 25-летний брестчанин, сбила 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно установлено, что несовершеннолетняя переходила на красный свет. От полученных травм она скончалась.

Выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работали представители ГАИ и следственно-оперативная группа.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Фото: скриншот из видео УГАИ

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