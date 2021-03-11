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Брестчанин на «Мерседесе» насмерть сбил 13-летнюю девочку
Источник материала: ОНТ
Смертельное ДТП произошло на автодороге М1/Е30 недалеко от Бреста: «Мерседес» сбил маленькую девочку. Об этом
По предварительным данным, машина марки «Мерседес», за рулем которой сидел 25-летний брестчанин, сбила 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно установлено, что несовершеннолетняя переходила на красный свет. От полученных травм она скончалась.
Выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работали представители ГАИ и следственно-оперативная группа.
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Фото: скриншот из видео УГАИ
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Смертельное ДТП произошло на автодороге М1/Е30 недалеко от Бреста: «Мерседес» сбил маленькую девочку. Об этом сообщили в МВД Беларуси. По предварительным данным,...
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