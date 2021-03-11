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Леонид Мартынюк: в Беларуси созданы все условия для развития предприятий в регионах
Источник материала: ОНТ
В Беларуси созданы все условия для развития предприятий в регионах. Об этом, а также об экономике в целом, молодежной политике и создании комфортных условий для жизни говорили на встрече помощника Президента – инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка с коллективом Славгородского лесозаготовительного предприятия.
Здесь с 2013 года производят пиломатериалы и топливные брикеты. Альтернативу обычным дровам и углю стали выпускать, когда назрел вопрос с переработкой отходов. Если раньше их использовали без прибыли, то теперь это возможность заработать и обеспечить людей рабочими местами. Леонид Мартынюк сделал акцент именно на этом:
На втором филиале предприятия в деревне Гайшин занимаются распиловкой древесины. Здесь работают более 50 человек. В прошлом году при помощи господдержки установили новое оборудование. Продукцию экспортируют в Германию, Данию и страны Балтии. Доля экспорта – около 70%.
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В Беларуси созданы все условия для развития предприятий в регионах. Об этом, а также об экономике в целом, молодежной политике и создании комфортных условий для...
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