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Леонид Мартынюк: в Беларуси созданы все условия для развития предприятий в регионах

11.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Леонид Мартынюк: в Беларуси созданы все условия для развития предприятий в регионах

В Беларуси созданы все условия для развития предприятий в регионах. Об этом, а также об экономике в целом, молодежной политике и создании комфортных условий для жизни говорили на встрече помощника Президента – инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка с коллективом Славгородского лесозаготовительного предприятия.

Здесь с 2013 года производят пиломатериалы и топливные брикеты. Альтернативу обычным дровам и углю стали выпускать, когда назрел вопрос с переработкой отходов. Если раньше их использовали без прибыли, то теперь это возможность заработать и обеспечить людей рабочими местами. Леонид Мартынюк сделал акцент именно на этом:

Леонид Мартынюк, помощник Президента - инспектор по Могилёвской области: «Развивая и поддерживая государственный сектор экономики, нельзя забывать о средних и малых предприятиях, которые обеспечивают наших граждан рабочими местами и достойной заработной платой. От наличия таких производств зависит и развитие отдельного района. Государство со своей стороны создало все условия для развития малого и среднего бизнеса, особенно в юго-восточном регионе Могилевской области. Ими нужно грамотно пользоваться».

На втором филиале предприятия в деревне Гайшин занимаются распиловкой древесины. Здесь работают более 50 человек. В прошлом году при помощи господдержки установили новое оборудование. Продукцию экспортируют в Германию, Данию и страны Балтии. Доля экспорта – около 70%.

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В Беларуси созданы все условия для развития предприятий в регионах. Об этом, а также об экономике в целом, молодежной политике и создании комфортных условий для...
 
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