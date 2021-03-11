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Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Бобруйском районе
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали нетрезвого водителя школьного автобуса в Бобруйском районе,
Инцидент произошел утром 9 марта в агрогородке Ковали. Сотрудник ГАИ остановил школьный автобус, перевозивший детей. При поверке документов он заподозрил, что водитель нетрезв. Последнего отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,38 промилле алкоголя.
Водитель пояснил, что выпивал накануне вечером.
На нарушителя инспекторы составили административный протокол. Также оштрафован и руководитель, который допустил его к участию в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения.
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Водитель пояснил, что выпивал накануне вечером.
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