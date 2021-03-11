Белорусский импортер Skoda объявил о приостановке продаж. Но только одной модели

Источник материала: Tut.by

Еще вчера на сайте импортера Skoda в Беларуси появилось сообщение о том, что приостановлены продажи модели Rapid. При этом остальной модельный ряд реализуется без ограничений. Отметим, что Rapid является самой продаваемой моделью в линейке Skoda. По итогам 2020 года в Беларуси было реализовано 2069 машин.





«В связи с предписанием Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства) ŠKODA RAPID реализация данной модели в дилерской сети ŠKODA в Беларуси приостанавливается с 11.03.2021 года.

Решение по уже заключенным договорам на ŠKODA RAPID мы будем принимать индивидуально с каждым клиентом.

О возобновлении продаж ŠKODA RAPID в дилерской сети ŠKODA в Беларуси мы сообщим дополнительно.

Хотим отметить, что ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA KODIAQ, ŠKODA KAROQ и ŠKODA SUPERB по прежнему доступны к заказу и есть в наличии на складах дилерской сети ŠKODA в Беларуси».

AUTO.TUT.BY обратился за комментарием к импортеру. Нам подтвердили, что возникли претензии от Госстандарта к ОТТС (одобрению типа транспортного средства). «Но так как сертификацией и выдачей одобрения занимается Росстандарт, то сейчас компания направила информацию туда. Думаем, в ближайшее время необходимые уточнения будут переданы и продажи возобновятся», — говорит импортер в Беларуси.

Напомним, в январе автомобильный производитель Skoda, который является официальным главным спонсором чемпионатов мира, отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

Будет дополнено.