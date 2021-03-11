ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский импортер Skoda объявил о приостановке продаж. Но только одной модели

11.03.2021 09:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Еще вчера на сайте импортера Skoda в Беларуси появилось сообщение о том, что приостановлены продажи модели Rapid. При этом остальной модельный ряд реализуется без ограничений. Отметим, что Rapid является самой продаваемой моделью в линейке Skoda. По итогам 2020 года в Беларуси было реализовано 2069 машин.


«В связи с предписанием Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства) ŠKODA RAPID реализация данной модели в дилерской сети ŠKODA в Беларуси приостанавливается с 11.03.2021 года.

Решение по уже заключенным договорам на ŠKODA RAPID мы будем принимать индивидуально с каждым клиентом.

О возобновлении продаж ŠKODA RAPID в дилерской сети ŠKODA в Беларуси мы сообщим дополнительно.

Хотим отметить, что ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA KODIAQ, ŠKODA KAROQ и ŠKODA SUPERB по прежнему доступны к заказу и есть в наличии на складах дилерской сети ŠKODA в Беларуси».

AUTO.TUT.BY обратился за комментарием к импортеру. Нам подтвердили, что возникли претензии от Госстандарта к ОТТС (одобрению типа транспортного средства). «Но так как сертификацией и выдачей одобрения занимается Росстандарт, то сейчас компания направила информацию туда. Думаем, в ближайшее время необходимые уточнения будут переданы и продажи возобновятся», — говорит импортер в Беларуси.

Напомним, в январе автомобильный производитель Skoda, который является официальным главным спонсором чемпионатов мира, отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

Будет дополнено.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси временно прекратили продажи одной модели Skoda - популярного Rapid. Узнали, с чем это связано.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В каждом из вас скрыта великая сила, которая сметет все преграды на пути к переменам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by