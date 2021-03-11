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В Минске людей начали забирать прямо из квартир! З7-й возвращается?
11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Причина, по которой увозили поздно вечером жильцов, пока не известна.
В среду вечером в некоторых микрорайонах Минска силовики забирали людей прямо из квартир. Об этом сообщает ряд
Известно о задержаниях в Новой Боровой и
Поздно вечером данные о задержанных начали появляться у волонтеров. В четверг утром известно о 25 задержанных, доставленных в Центральное, Советское, Московское и Боровлянское РУВД. Несколько человек доставили в ИВС на Окрестина, сообщает
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Причина, по которой увозили поздно вечером жильцов, пока не известна.
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