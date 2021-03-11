В Минске людей начали забирать прямо из квартир! З7-й возвращается?

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Причина, по которой увозили поздно вечером жильцов, пока не известна.





В среду вечером в некоторых микрорайонах Минска силовики забирали людей прямо из квартир. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов .

Известно о задержаниях в Новой Боровой и Лебяжьем .

Поздно вечером данные о задержанных начали появляться у волонтеров. В четверг утром известно о 25 задержанных, доставленных в Центральное, Советское, Московское и Боровлянское РУВД. Несколько человек доставили в ИВС на Окрестина, сообщает телеграм-канал волонтерской инициативы .