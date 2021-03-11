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Игорь Лосик: «Иллюзий не питаю. Лучше б просто расстреляли по-быстрому, и не видеть это все»

11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Создатель Телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик прислал письмо из СИЗО. Оно полно безысходности и отчаяния.

Игорь Лосик: «Иллюзий не питаю. Лучше б просто расстреляли по-быстрому, и не видеть это все»

Игорь Лосик. Фото Радыё Свабода

«Иллюзий не питаю, думаю, будет лет пять, и там я и загнусь, — пишет Игорь Лосик. — Нет никакого уже желания ничего делать, столько всего было сделано, и все напрасно, ничего ни на кого не влияет. Скажу честно, вряд ли что-то изменится. <…>

Все пройдет как всегда. Все сядут, остальные уедут или затихарятся, Россия поможет с деньгами, и так на несколько лет. Поэтому я вот стараюсь к этому просто как-то подготовиться, потому что я устал ждать и надеяться на хорошее, а в ответ каждую неделю на протяжении уже восьми месяцев только хуже и хуже.

И когда кажется, что хуже быть не может, становится еще хуже, а ты никак на это не можешь повлиять. Грустновато, но так и будет. Пока не вижу причин других.

И не хочу, чтобы Даша [жена] на суде видела и слышала приговор такой. Лучше б просто расстреляли по-быстрому, и не видеть это все».

Игорь Лосик за решеткой с 25 июня прошлого года. Он признан политзаключенным. Находясь в СИЗО, держал 41-дневную голодовку в знак протеста против предъявленных ему обвинений.

 
 
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Создатель Телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик прислал письмо из СИЗО. Оно полно безысходности и отчаяния.
 
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