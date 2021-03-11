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Латушко о Дне Воли: «Если разрешения не будет, мы предоставим свои предложения обществу»

11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

НАУ готовит для белорусов план протестных мероприятий.

Латушко о Дне Воли: «Если разрешения не будет, мы предоставим свои предложения обществу»

— К нам поступают сигналы из разных источников о том, что КГБ планирует провокации, планирует показать оружие, взрывчатку, — прокомментировал недавнее заявление главы КГБ руководитель НАУ Павел Латушко в эфире «Дождя».

Латушко уточнил, что к ним информация о планируемых провокациях поступает непосредственно от представителей силового и госаппарата, которые сотрудничают с НАУ.

— Но за весь этот период мы показали, что у нас мирный, открытый и понятный всем протест. Мы хотим открыто показать, что народ не намерен сдаваться. Это советская методология, когда КГБ организует какие-то провокации, а потом обвиняет тех, кто их и не планирует, — отметил Латушко. 

Он считает, что лучшим подтверждением мирных намерений властей могло бы стать разрешение проведения легального мероприятия на День БНР, как это было в течение нескольких лет.

— Ряд политических партий и движений подают заявки на проведение легальных митингов ко Дню БНР, но мы уже знаем ответ режима. Если Лукашенко действительно готов к диалогу, как заявляется, то пусть даст согласие на проведение санкционированных мероприятий, что предусмотрено действующей Конституции. Но у власти другие методы: запугивание, насилие, подавление, ужесточение.

Если это будет легальное мероприятие, я убежден, что оно соберет десятки тысяч людей, и власть этого боится. Если разрешения на мероприятие не будет, мы продумаем и предоставим свои предложения обществу, — сказал один из лидеров демократических сил.

 
 
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