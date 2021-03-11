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Фотофакт. Стачкомовец Кирилл Швабовский вышел после 25 суток ареста
11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На свободе его встречали друзья, коллеги и единомышленники.
Фото
Напомним, в ноябре электрослесарь 4-го разряда ПУВРКТ рудника 3РУ «Беларуськалия» Кирилл Швабовский ушел в стачку.
16 февраля он вместе с другими стачкомовцами был задержан в Солигорске и позже осужден по статье 23.34.
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На свободе его встречали друзья, коллеги и единомышленники.
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