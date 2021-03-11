Орехъ: «Как до дела доходит – так стыд и срам»

Источник материала: Салiдарнасць

Накануне Роскомнадзор неудачно тестировал политику санкций в отношении соцсетей и мессенджеров в Рунете. Политический обозреватель – о фиаско.





– Смысл перфоманса РКН ясен, – пишет Антон Орехъ на Эхе Москвы . – Путин же не зря несколько раз за последние дни говорил о том, что интернет – зло. А Бастрыкин призывал в него «врываться». Сеть контролируется гораздо хуже, чем прочие общественные пространства.

Скоро выборы. Гайки должны быть закручены максимально. А Твиттер – довольно малочисленная, теряющая популярность платформа. Вот на этих «кошках» и решили потренироваться. Но вышло всё пока как обычно. У наших товарищей хорошо получается грозить ассиметричными ответами и сокрушительными мерами. Как до дела доходит – так стыд и срам.

Цифровые войны не для нас. Лучше получаются аналоговые меры, вроде избиений на митингах и уголовных дел в порабощенных судах. Так что лучше бы государству тихо спустить эту историю на тормозах и сделать вид, что ничего не было – как с Телеграмом. Такой вид административного замедления был бы даже полезен для государства.