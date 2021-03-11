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Минтруда: Доходы населения и минимальная заработная плата за февраль не индексируются

11.03.2021 10:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2021 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Минтруда: Доходы населения и минимальная заработная плата за февраль не индексируются

Как пояснили в Минтруда, это связано с тем, что индекс потребительских цен за февраль не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль к январю 2021 составил 101,9%.

Поскольку бюджет прожиточного минимума повышен 1 февраля 2021 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль 2021 года также не подлежат.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Так как индекс потребительских цен за февраль 2021 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 года, минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 года, индексации за февраль 2021 года не подлежит. Размер МЗП составляет 400 рублей.

 
 
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Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2021 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и...
 
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