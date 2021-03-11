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Силовики задержали не менее 25 человек в Лебяжьем
Источник материала: Навiны
Не менее 25 человек задержано вечером 10 марта в столичном микрорайоне Лебяжий, сообщают правозащитники.
Задержанных доставили в Центральное и Московское РУВД, Боровлянский РОВД, а также в ИВС Минского района. Список задержанных публикует spring96.org.
Причины задержаний не сообщаются, но они участились накануне 25 марта.
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Не менее 25 человек задержано вечером 10 марта в столичном микрорайоне Лебяжий, сообщают правозащитники.
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