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Силовики задержали не менее 25 человек в Лебяжьем

11.03.2021 10:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 25 человек задержано вечером 10 марта в столичном микрорайоне Лебяжий, сообщают правозащитники.

Силовики задержали не менее 25 человек в Лебяжьем

Задержанных доставили в Центральное и Московское РУВД, Боровлянский РОВД, а также в ИВС Минского района. Список задержанных публикует spring96.org.

Причины задержаний не сообщаются, но они участились накануне 25 марта.

 
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Не менее 25 человек задержано вечером 10 марта в столичном микрорайоне Лебяжий, сообщают правозащитники.
 
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