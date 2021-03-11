Силовики задержали не менее 25 человек в Лебяжьем

Не менее 25 человек задержано вечером 10 марта в столичном микрорайоне Лебяжий, сообщают правозащитники.





Задержанных доставили в Центральное и Московское РУВД, Боровлянский РОВД, а также в ИВС Минского района. Список задержанных публикует spring96.org.

Причины задержаний не сообщаются, но они участились накануне 25 марта.