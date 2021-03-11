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Застрявшую на льду косулю спасли в Дятловском районе
Источник материала: Навiны
Cпасатели помогли косуле, которая очутилась на тонком льду в 200 метрах от берега.
По сообщению МЧС, косулю, которая не могла сама двигаться, утром 10 марта заметил рыбак и позвонил спасателям. Животное пыталось встать, скользило, буксовало и снова падало. Сам мужчина подойти к нему по тонкому льду не решился.
Двое спасателей в гидрокостюмах осторожно вынесли обессилевшее животное на берег. Косуля пошла к ближайшему лесу.
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Cпасатели помогли косуле, которая очутилась на тонком льду в 200 метрах от берега.
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