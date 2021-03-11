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Застрявшую на льду косулю спасли в Дятловском районе

11.03.2021 10:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Cпасатели помогли косуле, которая очутилась на тонком льду в 200 метрах от берега.

Застрявшую на льду косулю спасли в Дятловском районе
Фото: МЧС

По сообщению МЧС, косулю, которая не могла сама двигаться, утром 10 марта заметил рыбак и позвонил спасателям. Животное пыталось встать, скользило, буксовало и снова падало. Сам мужчина подойти к нему по тонкому льду не решился.

Двое спасателей в гидрокостюмах осторожно вынесли обессилевшее животное на берег. Косуля пошла к ближайшему лесу.

 
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Cпасатели помогли косуле, которая очутилась на тонком льду в 200 метрах от берега.
 
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