Google собирается обложить видеоблогеров новым налогом — до 30%. Белорусов тоже касается

Источник материала: Onliner

Google намерена ввести налог на деятельность видеоблогеров, работающих за пределами США на американскую аудиторию и получающих с этого доход. Как отмечает «Коммерсант», новые требования появились на фоне информации и желания российских властей обязать иностранные интернет-компании, включая YouTube, выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе.

Подоходный налог могут начать удерживать с июня текущего года, о чем сообщается на сайте Google, аналогичное предупреждение разослано блогерам из России, зарабатывающим на рекламе. Речь идет о прибыли от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.

Размер налоговой ставки может составлять от 0% до 30%, и она зависит о того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Если соглашение есть, ставка может составить 0%, однако видеоблогер должен предоставить необходимые документы. В противном случае ставка составит 24%, она будет высчитываться от всей суммы, а не от дохода с американских зрителей.

Некоторые эксперты считают, что из-за нововведения может случиться отток пользователей, которые сменят площадку с лучшими условиями.

Google приводит пример расчета налога (полностью документ можно прочитать по ссылке ):

Предположим, за последний месяц доход автора на YouTube составил 1000 долларов США. Из них 100 долларов США принесли действия зрителей из США.Вот как в этой ситуации может удерживаться налог:

Если автор не предоставил необходимую налоговую информацию. Налоговая ставка может составить до 24 %. В рамках нашего примера это значит, что из дохода будет вычтено 240 долларов США. Другими словами, налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, сгенерированного в США.

Налоговая ставка может составить до 24 %. В рамках нашего примера это значит, что из дохода будет вычтено 240 долларов США. Другими словами, налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, сгенерированного в США. Если автор предоставил налоговую информацию и подал заявку на снижение налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения между его страной и США). Если автор является налоговым резидентом России, Беларуси или Азербайджана, то размер ставки для автора из примера может составить 0%, то есть из дохода может быть вычтено 0 долларов США, так как между США и данными странами заключено такое соглашение. Если автор, к примеру, является налоговым резидентом Казахстана либо Украины, то размер ставки может составить 10% в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения и из доход может быть вычтено 10 долларов США. В отличие от первого сценария, в этом случае налогом будет облагаться только часть дохода, которая получена в результате действий зрителей из США.

(в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения между его страной и США). Если автор является налоговым резидентом России, или Азербайджана, то размер ставки для автора из примера может составить 0%, то есть из дохода может быть вычтено 0 долларов США, так как между США и данными странами заключено такое соглашение. Если автор, к примеру, является налоговым резидентом Казахстана либо Украины, то размер ставки может составить 10% в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения и из доход может быть вычтено 10 долларов США. Если автор предоставил налоговую информацию, но между США и его страной не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. В таком случае для автора будет установлена ставка в размере 30 % от дохода, полученного в результате действий зрителей из США. В рамках нашего примера сумма вычета составит 30 долларов США.