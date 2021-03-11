В Skoda не считают, что приостановка продаж Rapid связана с политикой

Источник материала: Onliner

Вчера вечером стало известно , что в Беларуси приостановлены продажи Skoda Rapid. Это связано с предписанием белорусского Госстандарта. Импортера просят уточнить формулировки в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства). Мы связались с белорусским импортером и узнали, кто отвечает за получение сертификатов на легковые машины и кто должен дать уточнения по одобрению.

— В общем-то, всю информацию, которая у нас есть, мы выложили в социальных сетях. Ситуация простая. У нас взяли на испытание машину и после этого потребовали уточнения формулировок в ОТТС. Мы уже отправили этот запрос в Россию. В Таможенном союзе функционирует единый центр сертификации автомобилей — это Росстандарт, с которым взаимодействует российский импортер. Таким образом, сейчас мы ждем разъяснений от них, — рассказали нам представители белорусского импортера Skoda.

В настоящее время белорусские импортеры не принимают активного участия в получении сертификата. Они лишь получают его из России. Регистрацией ОТТС автомобилей Skoda для нашего рынка занимается Volkswagen Group RUS.

Были времена, когда белорусские импортеры сами получали сертификацию на продаваемые в стране автомобили. Тогда периодически возникали вопросы от Госстандарта и представителям автомобильных брендов приходилось что-то уточнять, переделывать. После того как в ТС появился единый центр сертификации, подобных проблем по крайней мере у Skoda не было.

После вчерашней новости многие связали приостановку продаж Rapid с тем, что Skoda отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси. В импортере не считают, что эти события взаимосвязаны.

— Сейчас проходит большое количество проверок, которые не только нас касаются. Мы не связываем возникший вопрос к Rapid с политикой. Остальные модели Skoda продолжают продаваться. В том числе российской сборки. Как только мы получим уточнения формулировки ОТТС для Rapid и возобновим продажи данной модели — мы сообщим отдельно, — рассказали Onliner в импортере.