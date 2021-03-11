"Атака" поступила на вооружение в белорусскую армию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 11 мар – Sputnik. Партия ракет для поражения бронетехники поступила в Вооруженные силы Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

Управляемые ракеты 9М120 "Атака" (по обозначению НАТО "Спираль") предназначены для уничтожения танков, бронетранспортеров, долговременных огневых точек, средств ПВО и вертолетов. Дальность применения – до шести километров.

Боевая часть оснащена кумулятивным зарядом, который способен прожигать броню толщиной до 900 миллиметров. То есть фактически перед боеприпасом не устоит не одна лобовая часть современных танков. В том числе, оснащенная экранами динамической защиты.

Калибр "Атаки" – 130 миллиметров. Масса около 50 килограммов. Скорость полета 550 метров в секунду. Ракета может размещаться как на наземной, так и на воздушной технике. На нынешнем этапе Беларусь собирается полностью обновить арсенал 9М120.

Что касается российской армии, то "Атака" входит в состав вооружений таких новейших средств как боевая машина поддержки танков "Терминатор", вертолетов-штурмовиков Ка-52 "Аллигатор", а также боевого робота "Уран-9".

В белорусских Вооруженных силах "Атака", как правило, устанавливается на самоходные противотанковые управляемые ракетные комплексы "Штурм". Боевые машины предназначены для уничтожения подвижных целей.