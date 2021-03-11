ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Брестом насмерть сбили ребенка - видео

11.03.2021 10:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Брестском районе на пешеходном переходе произошел наезд на 13-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.

Трагическое ДТП случилось 10 марта, около 18.50 на автодороге М1/Е30 при подъезде к Бресту. По предварительной информации, 25-летний брестчанин на машине марки "Мерседес" сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате происшествия девочка погибла.

Все подробности произошедшего устанавливаются. Смотрите видео с места происшествия.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, не дождавшись зеленого сигнала светофора.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле такси сбило мужчину. Он в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by