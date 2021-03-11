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Под Брестом насмерть сбили ребенка - видео
11.03.2021 10:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Брестском районе на пешеходном переходе произошел наезд на 13-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.
Трагическое ДТП случилось 10 марта, около 18.50 на автодороге М1/Е30 при подъезде к Бресту. По предварительной информации, 25-летний брестчанин на машине марки "Мерседес" сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате происшествия девочка погибла.
Все подробности произошедшего устанавливаются. Смотрите видео с места происшествия.
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Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, не дождавшись зеленого сигнала светофора.
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