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В Гомеле такси сбило мужчину. Он в реанимации

11.03.2021 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина попал под колеса автомобиля в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.


Происшествие случилось 10 марта, около 20.45. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Skoda Rapid ехал по прилегающей территории ТЦ «Мандарин Плаза» и сбил 44-летнего мужчину, который шел со стороны выхода из торгового центра справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гомель
 
 
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Происшествие случилось 10 марта, около 20.45.
 
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