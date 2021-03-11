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В Гомеле такси сбило мужчину. Он в реанимации
Источник материала: Tut.by
Мужчина попал под колеса автомобиля в Гомеле. Об этом
Происшествие случилось 10 марта, около 20.45. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Skoda Rapid ехал по прилегающей территории ТЦ «Мандарин Плаза» и сбил 44-летнего мужчину, который шел со стороны выхода из торгового центра справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Происшествие случилось 10 марта, около 20.45.
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