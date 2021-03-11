Какие курсы доллара и евро установили обменники 11 марта

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 11 марта

На торгах курс доллара упал на 0,39% — до 2,5947 рубля, евро практически «стоит» на месте — 3,0956 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,17% — до 3,5259 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.26).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,599 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке — 2,595 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,16 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,1 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Решение — 3,096 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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