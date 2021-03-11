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Российская рок-группа «Сплин» выступит в Минске уже этой весной

11.03.2021 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт, которому, возможно, суждено стать главным музыкальным событием этой весны: группа «Сплин» выступит 5 мая на сцене Prime Hall. Билеты уже в продаже.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Группа «Сплин», получившая статус культовой почти 30 лет назад, не стоит на месте. Меняется звук и тематика песен, однако, экспериментируя со стилями, музыканты все же остаются верными себе. Тексты, смысл которых не лежит на поверхности, качественная музыка, которая врезается в память после первых прослушиваний, мелодизм и характерный вокал Васильева, депрессия и романтика в одном флаконе — вот главные черты любого из альбомов «Сплин».

Уже этой весной легендарная группа выступит в Минске. Концерт пройдет в столичном Prime Hall, билеты на него поступили в продажу. Квитки на танцпол стоят 95 рублей, на сидячие места — от 135 до 195 рублей.

Когда: 5 мая, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 95 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Концерт, которому, возможно, суждено стать главным музыкальным событием этой весны: группа «Сплин» выступит 5 мая на сцене Prime Hall. Билеты уже в продаже.
 
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