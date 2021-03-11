Покупка новой машины в кредит: сколько придется за это заплатить

Источник материала: Tut.by

Когда накоплений не хватает, а решение приобрести новый или обновить старый автомобиль уже принято, можно обратиться в банк за автокредитом. FINANCE.TUT.BY узнал, какие банки оформляют кредит на покупку автомобиля, а также собрал информацию о действующих партнерских программах у банков и автодилеров.



Фото: tori.fi

В обзор включены как кредиты на новое, так и на б/у авто. Отдельно рассматривались автокредиты на общих условиях без привязки к конкретному автодилеру и партнёрские кредиты банков и автодилеров.

Автокредиты на покупку любого авто

С января возобновили кредитование Технобанк и Идея Банк . С 4 марта РРБ-Банк прекратил выдачу кредитов по программам «Drive» и «Superdrive» и пополнил ряд банков, которые временно не кредитуют покупку авто на общих условиях. Среди них также Белинвестбанк , Беларусбанк , Приорбанк , Франсабанк и другие. Условия трех актуальных кредитов указаны в таблице:

Банк, кредит Срок; ставка (изменение с января); сумма кредита Автомобиль; Обеспечение; страхование; справка о доходах Банк ВТБ,

Авто без залога 13−60 месяцев; 26,9% (без изменений) — первые 90 дней, далее — 29,9% (без изменений); от 2500 до 25 000 BYN Любое авто; неустойка; до 10 000 BYN без справки о доходах Идея Банк,

Мечтай До 9 месяцев; 14,69%; до 10 000 BYN Любое авто; неустойка; без справки о доходах Технобанк,

Поехали! 48 месяцев; 18%; от 5000 до 100 тыс BYN, но не более 80% стоимости авто Новое авто; до 15 тыс. BYN — неустойка, от 15 до 100 тыс. BYN — неустойка и залог (страхование «Полное КАСКО»); справка о доходах за 3 месяца

Банк, кредит Срок; ставка (изменение с января); сумма кредита Автомобиль; Обеспечение; страхование; справка о доходах Банк ВТБ,

Авто без залога 13−60 месяцев; 26,9% (без изменений) — первые 90 дней, далее — 29,9% (без изменений); от 2500 до 25 000 BYN Любое авто; неустойка; до 10 000 BYN без справки о доходах Идея Банк,

Мечтай До 9 месяцев; 14,69%; до 10 000 BYN Любое авто; неустойка; без справки о доходах Технобанк,

Поехали! 48 месяцев; 18%; от 5000 до 100 тыс BYN, но не более 80% стоимости авто Новое авто; до 15 тыс. BYN — неустойка, от 15 до 100 тыс. BYN — неустойка и залог (страхование «Полное КАСКО»); справка о доходах за 3 месяца

Ставки по кредитам составили 14,69−29,9%. Самая низкая ставка в Идея Банке , однако сумма кредита не может превышать 10 тысяч рублей. Больше всего можно одолжить в Технобанке .

, однако сумма кредита не может превышать 10 тысяч рублей. Больше всего можно одолжить в . Отметим, что Банк ВТБ и Идея Банк не предъявляют требований к самому авто, а обеспечением кредита выступает неустойка. Кредит Технобанка доступен только для покупки нового авто в автосалонах. При сумме кредита более 15 тысяч авто должно быть застраховано и передано в залог банку.

Партнерские кредиты в автосалонах

Если приглянулось конкретное авто у одного из дилеров в списке ниже, то процентная ставка по кредиту будет ниже относительно кредитов на общих условиях. На данный момент доступны 8 партнерских автокредитов:

Банк, кредит Срок; ставка; сумма кредита Автомобиль, салон; Обеспечение; страхование; справка о доходах Беларусбанк,

Кредиты на приобретение автомобилей GEELY у СЗАО «БЕЛДЖИ» и его дилеров До 7 лет; первые 18−36 месяцев СР+4,25%, но не менее 12%, далее 14,69% (+1,36 п. п); до 75−100% от стоимости авто дилеры СЗАО «БЕЛДЖИ»; поручительство, залог авто (страхование «Полное КАСКО»); до 20 базовых величин без справки о доходах Банк БелВЭБ,

Партнёрская парада (у парнёров) От 1 года до 5−7 лет; 9,79−9,99% первый месяц, далее — 14,69% (+1,36 п. п) при сроке в 5 лет и 24,9% (без изменений) при сроке в 7 лет; от 5000 до 100 000 BYN «Renault», «Атлант-М», «Эмир Моторс Плюс» (KIA), ООО «ПаркХаус Трейд», ООО «ВитебскАвтоСити», СОАО «Минск-Лада», ОО «ФелОкт-сервис» (ŠKODA); в зависимости от суммы и авто: неустойка, залог (страхование «Полное КАСКО»), поручительство или их комбинации; справка о доходах при необходимости Белгазпромбанк,

Автомобиль от дилера 84 месяца; 21,9%; до 70% стоимости авто Более 20 марок авто — партнёров банка; залог авто; страхование по требованию дилера; справка о доходах за 3 месяца БПС-Сбербанк,

Форсаж от Сбербанка! От 1 года до 5−7 лет; 13,33% (на автомобили Geely первые 2−3 года действует льготная ставка 9,9%); от 5000 BYN до 75−90% стоимости авто ОДО «НТС» (Volkswagen и Skoda) в г. Гомеле, СЗАО «БЕЛДЖИ», СОАО «Минск-Лада», ООО «Эмир Моторс Плюс» (KIA) в г. Минск, «Атлант-М» (Volkswagen, Toyota, KIA, Mazda, Ford); ООО «Автопромсервис», ООО «Лозанж», ООО «АПС Могилев плюс» (Renault, Lada, Mitsubishi); залог авто (страхование «Полное КАСКО»); справка о доходах при необходимости БТА Банк,

Автокредит у партнёров Новое авто: до 4−5 лет под 14,69% (+1,36 п. п), или до 4−5 лет под 0,01−15,99% первые 180 дней, далее — 19,9%, или 5 лет под 18%, или 7 лет под 17%, 70−90% стоимости авто; Б/у авто: до 7 лет под 20−22% (-10 п. п); 80−90% стоимости авто Новые и б/у автомобили KIA, Lexus, Volkswagen, Mazda, Toyota, Land Rover у партнёров; залог авто; справка о доходах Технобанк,

Поехали! С партнёрами До 48−60 месяцев; 0,01−14,6% первые 6 месяцев, далее 18% (без изменений); от 5000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто ООО «Круиз-Авто» (Skoda), ООО «ФелОкт-Сервис» (Skoda), ООО «ДрайвМоторс» (Nissan, Skoda), ООО «Атлант-М Запад», СООО «Атлант-М Восток», ОАО «Гродноавтосервис», ОДО «НТС» (Гомель) (Skoda), ООО «ВитебскАвтоСити»; До 15 тыс BYN — неустойка, от 15 до 100 тыс BYN — неустойка и залог (страхование «Полное КАСКО»); справка о доходах за 3 месяца РРБ-Банк,

Drive Партнер До 3-х лет; 14,69%; до 25 тысяч BYN Автомобили в салонах-партнерах банка; неустойка; справка о доходах за 3 месяца Франсабанк,

ПартнёрАвто! До 5 лет; 17,9% (-2 п. п) первый год, далее 21,9% (-2 п. п) с отсрочкой уплаты основного долга на 1 год, или 21,9% (-2 п. п) в течение всего срока без отсрочки; до 80% (для новых) и до 70% (для б/у авто) стоимости автомобиля Новое и б/у авто не старше 5 лет, Автоцентр НТС (Skoda, Audi, Volkswagen), МС Маркет (Chery, Haval, Ravon), Автоцентр Голес (HYUNDAI), Автонова моторс (Nissan), БелАВТОномия; неустойка и залог (страхование «Полное КАСКО»), при необходимости поручительство; справка о доходах за 3 месяца

Банк, кредит Срок; ставка; сумма кредита Автомобиль, салон; Обеспечение; страхование; справка о доходах Беларусбанк,

Кредиты на приобретение автомобилей GEELY у СЗАО «БЕЛДЖИ» и его дилеров До 7 лет; первые 18−36 месяцев СР+4,25%, но не менее 12%, далее 14,69% (+1,36 п. п); до 75−100% от стоимости авто дилеры СЗАО «БЕЛДЖИ»; поручительство, залог авто (страхование «Полное КАСКО»); до 20 базовых величин без справки о доходах Банк БелВЭБ,

Партнёрская парада (у парнёров) От 1 года до 5−7 лет; 9,79−9,99% первый месяц, далее — 14,69% (+1,36 п. п) при сроке в 5 лет и 24,9% (без изменений) при сроке в 7 лет; от 5000 до 100 000 BYN «Renault», «Атлант-М», «Эмир Моторс Плюс» (KIA), ООО «ПаркХаус Трейд», ООО «ВитебскАвтоСити», СОАО «Минск-Лада», ОО «ФелОкт-сервис» (ŠKODA); в зависимости от суммы и авто: неустойка, залог (страхование «Полное КАСКО»), поручительство или их комбинации; справка о доходах при необходимости Белгазпромбанк,

Автомобиль от дилера 84 месяца; 21,9%; до 70% стоимости авто Более 20 марок авто — партнёров банка; залог авто; страхование по требованию дилера; справка о доходах за 3 месяца БПС-Сбербанк,

Форсаж от Сбербанка! От 1 года до 5−7 лет; 13,33% (на автомобили Geely первые 2−3 года действует льготная ставка 9,9%); от 5000 BYN до 75−90% стоимости авто ОДО «НТС» (Volkswagen и Skoda) в г. Гомеле, СЗАО «БЕЛДЖИ», СОАО «Минск-Лада», ООО «Эмир Моторс Плюс» (KIA) в г. Минск, «Атлант-М» (Volkswagen, Toyota, KIA, Mazda, Ford); ООО «Автопромсервис», ООО «Лозанж», ООО «АПС Могилев плюс» (Renault, Lada, Mitsubishi); залог авто (страхование «Полное КАСКО»); справка о доходах при необходимости БТА Банк,

Автокредит у партнёров Новое авто: до 4−5 лет под 14,69% (+1,36 п. п), или до 4−5 лет под 0,01−15,99% первые 180 дней, далее — 19,9%, или 5 лет под 18%, или 7 лет под 17%, 70−90% стоимости авто; Б/у авто: до 7 лет под 20−22% (-10 п. п); 80−90% стоимости авто Новые и б/у автомобили KIA, Lexus, Volkswagen, Mazda, Toyota, Land Rover у партнёров; залог авто; справка о доходах Технобанк,

Поехали! С партнёрами До 48−60 месяцев; 0,01−14,6% первые 6 месяцев, далее 18% (без изменений); от 5000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто ООО «Круиз-Авто» (Skoda), ООО «ФелОкт-Сервис» (Skoda), ООО «ДрайвМоторс» (Nissan, Skoda), ООО «Атлант-М Запад», СООО «Атлант-М Восток», ОАО «Гродноавтосервис», ОДО «НТС» (Гомель) (Skoda), ООО «ВитебскАвтоСити»; До 15 тыс BYN — неустойка, от 15 до 100 тыс BYN — неустойка и залог (страхование «Полное КАСКО»); справка о доходах за 3 месяца РРБ-Банк,

Drive Партнер До 3-х лет; 14,69%; до 25 тысяч BYN Автомобили в салонах-партнерах банка; неустойка; справка о доходах за 3 месяца Франсабанк,

ПартнёрАвто! До 5 лет; 17,9% (-2 п. п) первый год, далее 21,9% (-2 п. п) с отсрочкой уплаты основного долга на 1 год, или 21,9% (-2 п. п) в течение всего срока без отсрочки; до 80% (для новых) и до 70% (для б/у авто) стоимости автомобиля Новое и б/у авто не старше 5 лет, Автоцентр НТС (Skoda, Audi, Volkswagen), МС Маркет (Chery, Haval, Ravon), Автоцентр Голес (HYUNDAI), Автонова моторс (Nissan), БелАВТОномия; неустойка и залог (страхование «Полное КАСКО»), при необходимости поручительство; справка о доходах за 3 месяца

За два месяца количество партнерских кредитов не изменилось. Цептер Банк прекратил выдачу кредитов на авто, а Белгазпромбанк возобновил кредитование авто у партнеров банка;

прекратил выдачу кредитов на авто, а возобновил кредитование авто у партнеров банка; Кредиты у дилеров-партнеров обойдутся чуть дешевле: ставки от 14,69% до 24,9%. По некоторым из них в период от 1 месяца до 3 лет действует льготная процентная ставка 0,01%-19,9%. Процентные ставки и условия могут существенно различаться внутри банка для разных автодилеров и марок авто. Рекомендуем уточнять подробные условия в банке или у выбранного автодилера;

В связи с изменением расчетной величины стандартного риска в марте с 13,33% до 14,69% по ряду кредитов процентная ставка выросла на 1,36 п.п. Другие банки снизили ставки на 2−10 п.п. Самое большое снижение отмечено в БТА Банке , где в январе кредит на авто выдавался под 32% годовых;

, где в январе кредит на авто выдавался под 32% годовых; Одно из требований банков — собственное участие в покупке авто. Доля своих денег должна составлять от 10 до 30% от стоимости. Кредит на 100% стоимости автомобиля выдает Банк БелВЭБ и в некоторых случаях Беларусбанк . Срок кредитования — до 4−7 лет;

и в некоторых случаях . Срок кредитования — до 4−7 лет; В качестве гарантии погашения кредита все банки прибегают к обеспечению в виде залога авто. Авто, переданное в залог, чаще всего должно быть застраховано по системе «Полное КАСКО». Такого требования нет в БТА Банке . По кредиту Белгазпромбанка необходимость страхования будет зависеть от автодилера и его требований;

. По кредиту необходимость страхования будет зависеть от автодилера и его требований; Чаще всего оформить партнерский кредит сейчас можно на такие марки, как Skoda, Volkswagen, Nissan, Geely.