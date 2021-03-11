Минобороны сообщило, что получило от России первую партию управляемых ракет 9М120 «Атака»

Источник материала: Tut.by

В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные Силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 «Атака». Об этом сообщают в Telegram-канале Минобороны Беларуси.



Фото: Telegram-канал Минобороны Беларуси

Сообщается, что ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя.

«Атака» оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе — с экранами динамической защиты. Бронепробиваемость ракеты — 800 мм.

Что касается технических характеристик, то калибр — 130 мм, длина — 1830 мм, масса — 49,5 кг, дальность стрельбы - до 6000 м и максимальная скорость полета — 550 м/с

«В перспективе Вооруженные Силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения», — сообщает пресс-служба.