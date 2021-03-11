Рассказываем, что готовит нам новый сезон ЧБ по футболу, который стартует уже завтра

Источник материала: Tut.by

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Казалось бы, только вчера завершился сезон-2020, подаривший нам самого слабого чемпиона в истории Беларуси. Им стал солигорский «Шахтер», взявший золото впервые с 2005 года. А что готовит нам новый сезон, который стартует уже завтра? У кого самые большие шансы стать чемпионом в 2021 году? Кто лучше всех усилился за прошедшую зиму? Кто фаворит высшей лиги, а кто из нее вылетит? И кто стал 16-й командой в элитном дивизионе? Все это вы узнаете в большом гиде к новому сезону чемпионата Беларуси от известного белорусского спортивного эксперта Владислава Татура.



Владислав Татур Футбольный эксперт В 2014–2020 годах работал комментатором на «Беларусь 5». Специализировался на футболе, гандболе и теннисе. Родился в Солигорске, болеет за «Шахтер» с 1999 года.

Зима в белфутболе получилась событийной: лимит, потолок, запрет

Во-первых, исполком АБФФ ввел лимит на молодых игроков. Таким образом, в новом сезоне в составе каждой из команд должен быть как минимум один футболист не старше 21 года (1999 года рождения).

Нелепость ограничения в том, что новый созыв молодежной сборной формируется из игроков 2000 года рождения и младше. В большинстве клубов «лимитчиком» будет парень 1999 года — как правило, крайний защитник. Так в чем тогда смысл?

Во-вторых, установили потолок зарплат. 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных — максимум, на который может рассчитывать игрок высшей лиги. Правда, такие деньги разрешили платить лишь футболистам национальной сборной Беларуси (не менее 50% матчей за два последних года), а также троим легионерам в составе. Фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тысяч рублей.

Решение из серии «слабым не поможет, а сильным не помешает». Тот же «Шахтер», самый щедрый клуб Беларуси прямо сейчас, подписал многих игроков на жирные продолжительные контракты до вступления правила в силу, а в будущем наверняка будут найдены обходные пути. В свою очередь, мелкие клубы не имеют ресурса предлагать исполнителям суммы выше установленного потолка.

В-третьих, Минспорта запретило заграничные сборы для игроков и арбитров. Это связано с тем, что футбол был исключен из числа приоритетных видов спорта на 2021 год. Белорусские клубы с госфинансированием должны были готовиться к сезону дома, однако «Шахтер», «Рух» и минское «Динамо», а через паузу и БАТЭ отправились на сборы.

Опять же: те, кто мог, хотел и планировал, вылетели, а у остальных такой возможности и не было.

«Шахтер» отстоит титул?

В мировом футболе уже давно установлена связь между шансами команды на чемпионство и зарплатной ведомостью клуба. В абсолютном большинстве случаев на дистанции побеждает тот, кто собирает сильнейший состав, а это, как правило, выливается в серьезную сумму на содержание футболистов.



Фото: «Шахтер»

В этом смысле Солигорск — главный фаворит чемпионата. Никто в лиге не платит ведущим игрокам в диапазоне 15−25 тысяч евро в месяц. В «Шахтере» таких несколько: Александр Гутор, Сергей Политевич, Юрий Кендыш, а теперь и перешедшие из БАТЭ Игорь Стасевич и Егор Филипенко. Легионеров вынесем за скобки.

«Желто-черные» вновь активно поработали на рынке, на этот раз закрыв почти все сделки до зарубежного сбора в ОАЭ. Качество исполнителей из других стран оценим по сезону, но тот же Дембо Дарбо, по сообщениям различных СМИ, обошелся «горнякам» в сумасшедшие для Беларуси 700 тысяч евро. Никто другой в лиге себе такие траты позволить не может.

«Шахтер» — клуб вечных внутренних конфликтов и не всегда понятных управленческих решений. Об этом важно не забывать, как и признать тот факт, что главный тренер команды украинец Роман Григорчук располагает самым мощным кадровым ресурсом для борьбы сразу на трех фронтах.

Солигорский клуб живет в своем измерении.

Чего ждать от БАТЭ?

Наступили времена, когда БАТЭ не самый всемогущий клуб страны. Борисову не удалось продлить контракты с лидерами — капитаном Стасевичем и вице-капитаном Филипенко. Оба уехали в Солигорск, чем вызвали гнев многих болельщиков «желто-синих». Покинул клуб и еще один ветеран — Дмитрий Бага, а Неманью Настича продали в польскую «Ягеллонию».



Фото: Reuters

Команду принял Виталий Жуковский, до этого десять лет трудившийся в «Ислочи». Жуковский не был первым выбором БАТЭ: до него клуб вел переговоры с Александром Седневым и Артемом Радьковым, но оба варианта сорвались. Ближе к новому году Андрей Капский вышел на Жуковского, непродолжительная футбольная карьера которого проходила через дубль борисовчан. Контракт на один год, задачи - самые максимальные, но кажется, от частой смены тренеров в БАТЭ за последние годы уже устали.

Борисов сохранил лучшего бомбардира прошлого сезона Макса Скавыша, все еще на контракте в клубе Станислав Драгун, имеются в составе и интересные молодые футболисты — Данила Нечаев, Владислав Малькевич и Шахбоз Умаров.

Очевидно, БАТЭ чуть просел по качеству состава, но костяк команды позволяет бороться за возвращение титула, мимо которого «желто-синие» проезжали два последних года.

Брестское «Динамо» вернется к прежней жизни?

Александр Зайцев, управлявший клубом последние четыре с половиной года, переключился на «Рух». Под руководством бизнесмена «Динамо» проделало путь от самой бедной команды лиги до чемпионства, параллельно собрав коллекцию из двух Кубков и трех Суперкубков Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ростер брестчан изменился до неузнаваемости. Из «золотого» состава сезона-2019 в клубе не осталось никого. Зато все еще на месте Сергей Ковальчук, поигравший в «Динамо» на стыке веков, а впоследствии поработавший в клубе на разных позициях, в том числе главным тренером (до прихода Зайцева, временно в 2017-м и в прошлом сезоне).

К новому чемпионату «Динамо» комплектовалось в ограниченных финансовых условиях и по остаточному принципу, но при этом удалось собрать достаточно крепкую группу игроков, которой по силам финишировать в первой восьмерке.

Особенно отметим возвращение в «Динамо» Эдгара Олехновича, Виталия Гайдучика и Владимира Щербо, защищавших цвета главного клуба Бреста еще до самого яркого периода в его истории.

Один из новичков — Давид Иван — несколько лет назад засветился в итальянской Серии А в составе «Сампдории», а 18-летний воспитанник Александр Шестюк много забивал в «межсезонке». Вполне возможно, это один из самых интересных «лимитчиков» в предстоящем чемпионате.

К проекту брестского «Динамо» при Зайцеве в силу разных причин можно было относиться по-разному, но Беларусь потеряла топ-клуб и, вероятно, сильнейшего чемпиона в истории: в 2019-м Брест выиграл титул, потерпев лишь одно поражение и забив 70 мячей в 30 матчах.

Минское «Динамо» — теневой фаворит

Как оценить первый сезон Кучука в «Динамо»?

Конец сентября команда встретила с пятью поражениями в шести матчах, вылетом из Лиги Европы и Кубка и минимальными шансами на тройку. Кучук был готов покинуть клуб, но боссы «Динамо» оказали доверие статусному тренеру.



Фото: «Динамо-Минск»

Конечно, шестое место в прошлом чемпионате не тот результат, на который рассчитывали болельщики и руководители. При этом Кучук построил лучшую оборону лиги: всего 18.62 xGA (допущенных голов соперника — метрика, позволяющая оценить качество моментов соперника около твоих ворот) — никто в чемпионате не защищается так круто, как «Динамо».

Это тот базис, на котором Кучук продолжил развивать команду. Чтобы сделать ее более сбалансированной и нацеленной на чужие ворота, тренер активно поработал на рынке. Кисляк поможет с созиданием в центре поля и даст качественное исполнение стандартов. Селява и Быков укрепят опорную зону.

А вот нападающего, который гарантированно дал бы 15+ мячей за сезон, заполучить не удалось (хотели Лаптева). Шикавка, Бакич, Хващинский, Бахар и Климович — хороший выбор и серьезная конкуренция в атакующей группе, но это игроки разного профиля и точно не бомбардиры. Очень нужен был тот, кто может разбираться в штрафной. Это может стать проблемой на дистанции.

«Динамо» провело самое закрытое межсезонье. Никто точно не знает, каким будет стартовый состав команды, ее базовая схема в новом сезоне. Говорят, Кучук перестраивается на 4−3−3 (или 4−1−4−1). Если так, «Динамо», вероятно, будет больше времени проводить на мяче (в прошлом сезоне среднее владение по сезону — чуть больше 50%) и атаковать большим числом игроков.

Интересная ситуация сложилась у минчан на вратарской позиции: к Максиму Плотникову и Евгению Помазану добавился голкипер сборной Беларуси Егор Хаткевич из «Ислочи». Как Кучук будет распределять игровое время между тремя футболистами под основу — непонятно.

Что имеем на выходе? Уже выстроенная оборона, хорошие результаты в больших матчах прошлого сезона и качественная селекция зимой. Все ждут от «Динамо» борьбы за золото.

Удивит ли «Рух»?

Проект, на котором сосредоточил свое внимание Александр Зайцев.

Александр Седнев, тренер «Руха» в прошлом сезоне, проделал в Бресте качественную работу. Абсолютный новичок элиты замкнул восьмерку сильнейших, хотя должен был закончить выше: это пятая команда по ожидаемым очкам и разнице ожидаемых голов, третья по ожидаемым голам — создали моментов даже больше и выше качеством, чем «Шахтер».



Фото: «Рух»

При Седневе в «Рухе» раскрылись Абдулайе Диалло, Артем Концевой и Денис Гречихо, перезапустили карьеры Павел Седько, Владислав Васильев, Всеволод Садовский и Евгений Шевченко, получили достаточно игровой практики Егор Богомольский, Ярослав Орешкевич, Богдан Садовский и Олег Никифоренко.

Но с Седневым расстались, а новым тренером «Руха» стал Кирилл Альшевский, который в прошлом сезоне трудился в БАТЭ и завоевал Кубок Беларуси.

К уже сыгранному молодому костяку (сразу несколько хороших вариантов на место обязательного «лимитчика») ожидаемо добавилась большая группа топ-футболистов брестского «Динамо». В руках Альшевского — команда с гигантским потенциалом. Место ниже третьего можно будет считать неудачей.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Средняя результативность лучшего бомбардира чемпионата Беларуси за последние 10 лет — 15,7 гола за сезон. В прошлом году эту отметку покорил Максим Скавыш, в позапрошлом — Илья Шкурин.

Скавыш — главный претендент на индивидуальный приз, хотя два первых официальных матча сезона форвард начинал в запасе (противопоказания к игре на синтетике), а после выходов со скамейки не реализовал несколько хороших моментов.



Фото: БАТЭ

16 из 19 голов (всего один с пенальти) Скавыша в прошлом чемпионате пришлись на второй круг, когда он начал регулярно играть в старте и в позиции центрального нападающего. Однако поддержать такую результативность в новом сезоне будет сложно: Макс забил гораздо больше математических ожиданий — на дистанции, как правило, случается спад.

Павел Савицкий выбил 10 и более мячей за чемпионат в трех из четырех последних сезонов. Лаптев — в четырех подряд. Конечно, они тоже претенденты.

Не забываем про Антона Сароку. Два первых года в БАТЭ у него не задались, но в сезоне-2017 он оформил 12 мячей за минское «Динамо», а в сезоне до этого — восемь за скромную «Городею».

Николая Сигневича, кажется, будут использовать чуть ниже, но он здорово начал сезон.

«Шахтер» возлагает большие надежды на Дембо Дарбо. Во-первых, внушительный ценник. Во-вторых, 17 голов в 19 матчах во всех турнирах за македонский «Шкупи» в прошлом сезоне.

Кто вылетит?

Первый кандидат — «Сморгонь», которую буквально за руку завели в элитный дивизион с шестой позиции в первой лиге. В клубе нет ни финансов, ни состава. Команда заходит на заклание — это понятно всем. Зато очередной сезон в высшей лиге проведет когда-то самый перспективный нападающий Беларуси Леонид Ковель. В прошлом сезоне у футболиста 9 голов за вылетевшую «Белшину».

«Спутник» подпитался игроками «Шахтера». По сути, Речица выполнит функцию фарм-клуба для Солигорска.

«Слуцк» — вечная карусель легионеров из Африки. В прошлом году команда сохранила место в высшей лиге лишь в переходных матчах, несмотря на первое место после восьми стартовых туров. Но за работой Александра Бразевича последить будет интересно. Его «Смолевичи», обладая бюджетным составом, стремились играть в контроль мяча. Выглядело симпатично.



Фото: ФК «Слуцк»

Ну и «Минск», где резко отказались от всего хорошего, что сделал Вадим Скрипченко в финальной трети прошлого сезона. Тренера не продлили — на его место пришел россиянин Федор Щербаченко, чемпион Европы среди аэропортов в 2016-м — в качестве тренера команды «Домодедова».

Ни для кого в белорусском футболе уже не секрет, что на многие кадровые решения в «Минске» влияют агенты, близкие к Александру Зайцеву. У «Шахтера» в партнерах «Спутник», а у «Руха» — «Минск».

«Ислочь» полностью поменяла вектор. Если раньше клуб комплектовался в основном опытными игроками, то сейчас это, пожалуй, самый молодой состав лиги — с молодым тренером. В кубковом матче против «Минска» в старте «волков» сыграли сразу пять футболистов, которым 21 год и меньше, а еще два из этой категории вышли на замену.

Тренирует обновленную «Ислочь» Артем Радьков — экс-футболист БАТЭ и сборной, который был претендентом на позицию главного в Борисове, а до этого набирался опыта в «Энергетике». Избежать переходных матчей с такой юной командой будет непросто.

И напоследок коротко о других клубах

«Торпедо-БелАЗ» — команда Юрия Пунтуса впервые в истории клуба финишировала в призах, однако удержаться на этой высоте без покинувших Жодино бразильцев — Рамоса и Велозу — почти невозможно.

«Неман» за пять туров до конца прошлого сезона претендовал на титул, но в итоге закончил вне тройки. Гродно, как и «автозаводцам», не удалось сохранить ведущих исполнителей атаки — Кадимяна, Марушича, Забелина и По. Компенсировать их потерю постарается Егор Зубович, который уже играл за «Неман» в 2014-м (12+7 в 32 матчах), а после немало забивал за «Слуцк», «Торпедо» и минское «Динамо».



Фото: «Неман»

«Гомель» вновь вернулся в элиту, хотя стартовал в первой лиге с минусом в пять очков. Ранее Иван Биончик проделывал более сложный трюк: выводил в высшую лигу минский «Луч», имея минус десять очков на старте.

Гомель — город с большими футбольными традициями. Здесь собраны все внутренние белорусские трофеи. Пора избавляться от репутации команды-лифта.

«Славия» пережила межсезонье без потрясений, но отметим потерю двух молодых игроков — Глеба Шевченко и Владислава Малькевича. Первый переехал в Солигорск, у второго истекла аренда из БАТЭ.

«Витебск», как и «Ислочь», поставил на молодого тренера. Речь о Евгении Чернухине, который в прошлом сезоне был ассистентом Кирилла Альшевского в БАТЭ. Чернухин — воспитанник витебского футбола. Был помощником Ясинского с 2015 по 2019 год с отлучкой в «Тосно» в 2018-м.

«Энергетик» вновь подарит нам ярких игроков из Узбекистана и попробует восстановить карьеру Владислава Васильева.

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