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Белорусский дилер «Шкоды» приостановил продажи модели Rapid по требованию Госстандарта

11.03.2021 11:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский дилер автомобильного бренда Škoda приостановил продажи модели Rapid по требованию Государственного комитета по стандартизации, сообщается на сайте дилера.

Белорусский дилер «Шкоды» приостановил продажи модели Rapid по требованию Госстандарта

«В связи с предписанием Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (одобрении типа транспортного средства) Škoda Rapid реализация данной модели в дилерской сети Škoda в Беларуси приостанавливается с 11.03.2021 года, — говорится в сообщении. — Решение по уже заключенным договорам на Škoda Rapid мы будем принимать индивидуально с каждым клиентом. О возобновлении продаж Škoda Rapid в дилерской сети Škoda в Беларуси мы сообщим дополнительно».

«Хотим отметить, что Škoda Octavia, Škoda Kodiaq, Škoda Karoq и Škoda Superb по прежнему доступны к заказу и есть в наличии на складах дилерской сети Škoda в Беларуси», — подчеркивается на сайте дилера.

В начале года чешский автоконцерн Škoda, который является официальным спонсором хоккейных чемпионатов, поддержал отмену Чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

«Мы гордимся быть партнером чемпионата мира по хоккею уже 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Таким образом, Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия», — говорилось в сообщении компании от 16 января.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек приветствовал решение Škoda отказаться от спонсирования чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он состоится в Минске. «Благодарю Škoda. Рад, что флагман наших фирм решил не поддерживать избиение девушек и нарушения прав человека в Беларуси. Лучшая реклама — иметь репутацию порядочных людей», — написал чиновник на своей странице в «Твиттере».

Совет Международной федерации хоккея лишил Беларусь права проводить чемпионат мира 2021 года. Все матчи оного пройдут в Риге.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский дилер автомобильного бренда Škoda приостановил продажи модели Rapid по требованию Государственного комитета по стандартизации, сообщается на сайте...
 
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