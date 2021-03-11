ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав: у приехавших из-за границы выявлены первые образцы британского штамма коронавируса

11.03.2021 11:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Минздрав со ссылкой на данные РНПЦ эпидемиологии и микробиологии сообщает: в Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. Первые образцы британского штамма нашли у людей, прибывших из Польши, Украины и Египта. Еще несколько положительных образцов получены у пациентов, инфицированных на территории нашей страны.

Заведующая лабораторией Елена Гасич сообщила, что в РНПЦ постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2. Были выделены признаки британского штамма, после чего для подтверждения его циркуляции в Беларуси с одним образцом проведено исследование. Результаты показали принадлежность генома к «британскому» варианту.

В Минздраве отмечают, что развитие пандемии COVID-19 обусловлено, в том числе, изменчивостью возбудителя; для профилактики необходимо вести постоянный молекулярно-эпидемиологический мониторинг изменений при физическом дистанцировании и вакцинации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав со ссылкой на данные РНПЦ эпидемиологии и микробиологии сообщает: в Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19....
 
Новости дня
Новости разные
 
Рассказываем, что готовит нам новый сезон ЧБ по футболу, который стартует уже завтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by