Минздрав: у приехавших из-за границы выявлены первые образцы британского штамма коронавируса

Источник материала: Onliner

Минздрав со ссылкой на данные РНПЦ эпидемиологии и микробиологии сообщает : в Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. Первые образцы британского штамма нашли у людей, прибывших из Польши, Украины и Египта. Еще несколько положительных образцов получены у пациентов, инфицированных на территории нашей страны.

Заведующая лабораторией Елена Гасич сообщила, что в РНПЦ постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2. Были выделены признаки британского штамма, после чего для подтверждения его циркуляции в Беларуси с одним образцом проведено исследование. Результаты показали принадлежность генома к «британскому» варианту.

В Минздраве отмечают, что развитие пандемии COVID-19 обусловлено, в том числе, изменчивостью возбудителя; для профилактики необходимо вести постоянный молекулярно-эпидемиологический мониторинг изменений при физическом дистанцировании и вакцинации.