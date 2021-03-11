|
Минздрав: у приехавших из-за границы выявлены первые образцы британского штамма коронавируса
Источник материала: Onliner
Минздрав со ссылкой на данные РНПЦ эпидемиологии и микробиологии
Заведующая лабораторией Елена Гасич сообщила, что в РНПЦ постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2. Были выделены признаки британского штамма, после чего для подтверждения его циркуляции в Беларуси с одним образцом проведено исследование. Результаты показали принадлежность генома к «британскому» варианту.
В Минздраве отмечают, что развитие пандемии COVID-19 обусловлено, в том числе, изменчивостью возбудителя; для профилактики необходимо вести постоянный молекулярно-эпидемиологический мониторинг изменений при физическом дистанцировании и вакцинации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав со ссылкой на данные РНПЦ эпидемиологии и микробиологии сообщает: в Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)