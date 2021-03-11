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В Японии предложили новую тактику возвращения спорных с Россией островов

11.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Японии предложили новую тактику возвращения спорных с Россией островов

  • 11.03.2021, 11:14
В Японии предложили новую тактику возвращения спорных с Россией островов

Ход может быть неожиданным для Кремля.

Японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато для решения проблемы Южных Курил предложил продемонстрировать РФ способность Японии заблокировать проливы между материковой Россией и островами, пишет Newsweek Japan.

«Для того чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами», — заявил он.

Однако, по мнению Кавато, в данный момент властям не стоит торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». При этом политолог констатирует, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс». В настоящее время, подчеркнул бывший дипломат, целью Токио должно быть доказательство «всему миру», что «Ялтинское соглашение (1945 года. — Ред.) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».

Он заметил, что «лучше во всем этом соблюдать спокойствие и хладнокровие», а также избегать «излишнего ажиотажа» в СМИ.

«Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», — считает политолог.

Акио Кавато долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашенного профессора политолог преподает в Токийском университете и университете Васэда.

Ранее на Сахалине завершили формирование новой системы противовоздушной обороны. Ее основу составили зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также ракетно-пушечные «Панцирь-С».

15 февраля член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Японии следует заключить с Россией мирный договор без всяких предварительных условий. Ранее в этот день генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией.

7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

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