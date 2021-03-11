Источник материала: Хартия'97

«Весна начинается — народ соскучился по массовым выходам» 11.03.2021, 11:10

Фото: AFP

Белорусы предвкушают энергетику единого сбора.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал письмо своего читателя о настроениях белорусов накануне Дня Воли:

— Время идет. Не за горами уже и 25 марта. Сложно что-то прогнозировать. Сейчас для власти наступил тот момент, когда можно поиграть в "доброго царя". Показать всем критикам, что у нас возможно, конечно, и диктатура, но "правильная". И если как надо попросишь, то так и быть, вот добро на ваши сборища.

Но нам нужен общий выход. Народ соскучился по массовым выходам, длинными зимними вечерами предвкушая энергетику единого сбора.

В обществе чувствуется желание и необходимость поддержать тысячи попавших под прессинг, дать надежду оказавшимся в застенках и веру для всех нас, что скоро все изменится к лучшему.

Борьба продолжается и искренняя улыбка, ясный взор, плечо товарища идущего рядом - чем не повод для воодушевления. Тем более власть сама подогревает общественное мнение несправедливыми арестами, судами, приговорами, чрезмерным насилием и эскалируя отсутствие законности во все сферы жизни.

Для внешнего мира протест в Беларуси идет - идет и политическое, экономическое, санкционное давление.

Жизнь не стоит на месте. Из-под сугробов звенят ручейки, пробиваются подснежники, переменился ветер и со всеми плюсами-минусами, но весна начинается. Природу не остановить!

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