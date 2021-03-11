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«Весна начинается — народ соскучился по массовым выходам»
Источник материала: Хартия'97
«Весна начинается — народ соскучился по массовым выходам»
Белорусы предвкушают энергетику единого сбора.
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— Время идет. Не за горами уже и 25 марта. Сложно что-то прогнозировать. Сейчас для власти наступил тот момент, когда можно поиграть в "доброго царя". Показать всем критикам, что у нас возможно, конечно, и диктатура, но "правильная". И если как надо попросишь, то так и быть, вот добро на ваши сборища.
Но нам нужен общий выход. Народ соскучился по массовым выходам, длинными зимними вечерами предвкушая энергетику единого сбора.
В обществе чувствуется желание и необходимость поддержать тысячи попавших под прессинг, дать надежду оказавшимся в застенках и веру для всех нас, что скоро все изменится к лучшему.
Борьба продолжается и искренняя улыбка, ясный взор, плечо товарища идущего рядом - чем не повод для воодушевления. Тем более власть сама подогревает общественное мнение несправедливыми арестами, судами, приговорами, чрезмерным насилием и эскалируя отсутствие законности во все сферы жизни.
Для внешнего мира протест в Беларуси идет - идет и политическое, экономическое, санкционное давление.
Жизнь не стоит на месте. Из-под сугробов звенят ручейки, пробиваются подснежники, переменился ветер и со всеми плюсами-минусами, но весна начинается. Природу не остановить!
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Белорусы предвкушают энергетику единого сбора.
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