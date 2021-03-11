Источник материала: Хартия'97

Россиян призвали смириться с ростом цен на продукты 2 11.03.2021, 11:01

В правительстве РФ заявили, что другого выхода нет.

Минпромторг выступает против продления заморозки цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам, пишет finanz.ru .

По словам замминистра, повышение цен следует «принять», посколько другого выхода нет.

В декабре правительство запретило повышать цены на сахар подсолнечное масло, взлетевшие на 70% и 24% в прошлом году. В марте неофициально были заморожены цены на курицу и яйца после роста на 6,9% и 2,6% с начала года соответственно.

Соглашение с ритейлерами по маслу и сахару действует до конца марта, и оно уже начало ломать цепочки поставок «Все хотят купить у производителя. У производителей нет возможности отгружать всем, потому что это огромный объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи», - рассказал Евтухов.

Розничные сети пытаются сдерживать цены на социально значимые товары, перекладывая наценку на «премиальный ассортимент», но их возможности «ограничены», подчеркнул замминистра: курятиной, например, ритейлеры уже торгуют в убыток.

Повышение цен на товары «приходится поступательно принимать», заявил Евтухов: «По-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита».

«Мы уже видели фиксацию цен, мы уже видели плановую экономику, - напомнил он депутатам. - У нас что, большой выбор в магазинах? Нет. И очереди мы помним в советские магазины».

По данным Росстата, на конец февраля продовольственная инфляция в России достигла 7,7% и стала рекордной с 2015 года.

По расчетам РАНХиГС, сейчас россияне отдают 38,16% всех расходов на продукты питания. Это рекорд с 2010 года, когда еда отнимала 38,5% семейных бюджетов.

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