Источник материала: Хартия'97

СМИ: Турция исцеляет ахиллесову пяту своих войск 11.03.2021, 10:55

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Фото: Reuters

Опыт Сирии и Ливии был реализован в ходе операции в Нагорном Карабахе.

Когда Турция развернула военную операцию в сирийской провинции Идлиб, в гибридном формате выступив не столько против подразделений Башара Асада, сколько против поддерживающих сирийского диктатора России и Ирана, было заранее понятно, что Анкара уступает антагонистам лишь в одном – в отсутствии современных ЗРК большого радиуса действия, позволяющих полноценно контролировать воздушное пространство, пишет на сайте sprotyv.info военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Разумеется, превосходство в воздухе турецких БПЛА себя ярко продемонстрировало как в сирийском Идлибе, так и в Ливии, полностью нивелировав наступление формирований Халифы Хафтара на Триполи. А полученный в Сирии и Ливии опыт был передан в дальнейшем азербайджанским военным и реализован в ходе деоккупации Нагорного Карабаха.

Но практически все турецкие операции упирались в одну существенную проблему – Турция не могла создать условий для бесполетной зоны в регионе проведения своих операций, в то время как та же Россия – могла. Причем не просто создавать бесполетные зоны, но и абсолютно безнаказанно применять свою авиацию.

Эти неравные условия до сих пор являлись ахиллесовой пятой Турции, а закупка российских ЗРС С-400 не решила данную проблему полностью, а лишь частично. Например, в вопросах изучения применяемых Россией в своих ЗРС технологий.

Между тем, намедни в Турции были проведены успешные испытания перспективного зенитного ракетного комплекса HİSAR-O+, который в ближайшем будущем станет одним из элементов эшелонированной ПВО Турции.

HİSAR – это семейство зенитно-ракетных комплексов, разрабатываемых Турцией с 2007 года. В состав данной линейки ЗРК входят комплексы малого радиуса действия HISAR-A, среднего радиуса действия HISAR-O и большого радиуса действия HISAR-U.

Немного особняком стоит HISAR-RF, являющийся несколько улучшенным вариантом HISAR-O, позволяющий обеспечивать захват цели на большей дальности, чем стандартный HISAR–O, тем самым являясь переходным звеном между HISAR-O и HISAR-U.

По характеристикам: HISAR-A поражает цели на максимальной дальности 15 км и предельной высоте 8 км; HISAR-O поражает цели на максимальной дальности 25 км и предельной высоте 10 км, с обнаружением и сопровождением цели на расстоянии до 60 км; HISAR-U способен будет поражать цели на расстоянии более 100 км (ориентировочно речь идет о 150 км) и предельной высоте 20 км.

Фактически, именно HISAR-U является тем завершающим звеном, которое полностью закроет вопрос турецкой армии в неполноценности своей ПВО. В свою очередь, HISAR-O+ это связующее звено и этап развития турецкого ПВО, приближающий неизбежное – появление национальной ЗРС большого радиуса действия. И когда в этом вопросе будет поставлена точка, то в регионах, где ПВО являлось болезненной для Турции темой, ситуация начнет развиваться по несколько иным сценариям и весьма стремительно.

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