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Тихановскому и Статкевичу предъявили окончательное обвинение по четырем статьям. До 15 лет
Источник материала: Партизан
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и их соратников.
Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:
ч.1 ст. 293 (организация массовых беспорядков);
ч.3 ст. 130 (разжигание социальной вражды);
ч.2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК);
ч.1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В СК считают, что обвиняемые «на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период». А сам Тихановский на своем телеграм- и youtube-каналах «Страна для жизни» «открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».
Всем понятно, что "беспорядками" в данном случае названы обычные для всего мира акции протеста.
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная...
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