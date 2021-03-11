ЕС назвал безосновательными некоторые заявления в фильме Путило о деньгах для Лукашенко









«Немецкой волне» , что эти утверждения «совершенно необоснованны и безосновательны». Чиновница заявила, что эти утверждения «совершенно необоснованны и безосновательны».





Писонеро заверила, что освоение средств ЕС в Беларуси контролируется, в том числе Всемирным банком.





Фильм Степана Путило называется «Лукашенко. Золотое дно». Как ранее сообщалось, в нем утверждается, что содержание Александра Лукашенко слишком дорого обходится белорусским налогоплательщикам. Однако документальные доказательства того, что какая-то собственность принадлежит лично политику, не приводятся. Просто Лукашенко распоряжается государственным как своим собственным.