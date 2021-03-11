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На БелАЭС в апреле эксперты проверят безопасность объекта и готовность персонала
11.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В конце апреля на Островецкой АЭС пройдет итоговая инспекция. Комиссия должна подтвердить безопасность всех систем и готовность персонала, передает «МИР 24».
Состоятся общественные слушания. А Госатомнадзор опубликует свое заключение. После чего Островецкой АЭС выдадут лицензию, что к коммерческой эксплуатации готова. Сейчас
Второй этап партнерской проверки начнется летом. К этому времени ждут очередную делегацию европейских экспертов.
Островецкая АЭС строится по российскому проекту. Это современная атомная станция с двумя реакторами мощностью 2400 МВт.
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Комиссия должна подтвердить безопасность всех систем и готовность персонала
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