На БелАЭС в апреле эксперты проверят безопасность объекта и готовность персонала

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В конце апреля на Островецкой АЭС пройдет итоговая инспекция. Комиссия должна подтвердить безопасность всех систем и готовность персонала, передает «МИР 24».

Состоятся общественные слушания. А Госатомнадзор опубликует свое заключение. После чего Островецкой АЭС выдадут лицензию, что к коммерческой эксплуатации готова. Сейчас первый реактор работает на всю мощность, но в опытно-промышленном режиме, так как на станции еще идут проверки. Все испытания проходят по графику, в штатном режиме и под контролем специалистов. К оценке безопасности привлечены и международные эксперты.

«Мы не просто демонстрируем, но и реально реализуем концепцию непрерывного повышения безопасности, на добровольной основе мы пригласили экспертов для проведения советующей миссия. Состоялся первый этап. Европейские партнеры оценивают позитивно реализацию этого плана», – указала начальник Госатомнадзора Беларуси Ольга Луговская.

Второй этап партнерской проверки начнется летом. К этому времени ждут очередную делегацию европейских экспертов.

Островецкая АЭС строится по российскому проекту. Это современная атомная станция с двумя реакторами мощностью 2400 МВт.