ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Судный день": первая штатная стрельба российского "Терминатора" - видео

11.03.2021 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Восемь новых боевых машин "Терминатор" в российской армии осваивают на Урале, об этом сообщило Министерство обороны России.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" провела стрельбы. Специально для поражения на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области была изменена мишенная обстановка. Огонь по целям комплексы вели из спаренной 30-миллиметровой автоматической пушки, танкового пулемета калибра 72 миллиметра и гранатомета.

Опытное применение "Терминаторов" стартовало в декабре 2020 года. Экипажи ведут занятия по вождению, технической и огневой подготовке. На следующем этапе боевые машины проведут совместные действия с танками и разыграют различные тактические эпизоды.

Пока численность "Терминаторов" предназначенных для освоения в войсках составляет 8 боевых машин. Вся техника дислоцируется на Урале.

БМПТ "Терминатор" – высокозащищенная боевая машина, которая отличается мощным вооружением, предназначенным для борьбы с механизированными частями и живой силой противника. За счет современных средств обнаружения и поражения, "Терминатор" может эффективно противостоять налетам вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверку вооружений для современных многоцелевых гусеничных машин устроили на полигоне в Челябинской области. Смотрите на видео, как проходили стрельбы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиян призвали смириться с ростом цен на продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by