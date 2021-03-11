"Судный день": первая штатная стрельба российского "Терминатора" - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Восемь новых боевых машин "Терминатор" в российской армии осваивают на Урале, об этом сообщило Министерство обороны России.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" провела стрельбы. Специально для поражения на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области была изменена мишенная обстановка. Огонь по целям комплексы вели из спаренной 30-миллиметровой автоматической пушки, танкового пулемета калибра 72 миллиметра и гранатомета.

Опытное применение "Терминаторов" стартовало в декабре 2020 года. Экипажи ведут занятия по вождению, технической и огневой подготовке. На следующем этапе боевые машины проведут совместные действия с танками и разыграют различные тактические эпизоды.

Пока численность "Терминаторов" предназначенных для освоения в войсках составляет 8 боевых машин. Вся техника дислоцируется на Урале.

БМПТ "Терминатор" – высокозащищенная боевая машина, которая отличается мощным вооружением, предназначенным для борьбы с механизированными частями и живой силой противника. За счет современных средств обнаружения и поражения, "Терминатор" может эффективно противостоять налетам вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов.

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