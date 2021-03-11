ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Детская любовь: дочь Ирины Шейк и ее друг растрогали поклонников

11.03.2021 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Трехлетняя дочка модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера растрогала фанатов: девочка получила подарок от своего друга и стала звездой сводок таблоидов.

Недавно Шейк и трехлетняя Лея снова вышли на прогулку в Нью-Йорке в компании подруги модели и ее маленького сына. Компания вышла из детского сада малышей и попала в объективы папарацци.

Дочка Шейк и ее друг удивили пользователей социальных сетей: фотографы запечатлели трогательный момент общения малышей под умилительными взглядами мам.

Сидя в коляске, девочка попыталась достать рукой до пакетика со сладким, после чего ее друг поступил как настоящий джентльмен: встал со своей коляски и сам подошел к ней и передал маленький подарок.

Фанаты Шейк и Купера пришли в восторг от такого проявления детской симпатии и пошутили, что скоро звездному отцу придется отбивать дочку от юных воздыхателей.

"Так мило, детская любовь"; "Какой джентльмен, нужно присмотреться"; "Берегись, Купер. Растет вторая королева сердец"; "Малыши прелесть!", - написали в сети.

Напомним, что недавно Шейк и Купер прокатились по Нью-Йорку и спровоцировали слухи о своем воссоединении.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супермодель и ее дочка от Брэдли Купера снова оказались на главных полосах таблоидов: на этот раз не только из-за идеального стиля звездной мамы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Национальный финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by