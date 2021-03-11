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Детская любовь: дочь Ирины Шейк и ее друг растрогали поклонников
11.03.2021 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Трехлетняя дочка модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера растрогала фанатов: девочка получила подарок от своего друга и стала звездой сводок таблоидов.
Недавно Шейк и трехлетняя Лея снова вышли на прогулку в Нью-Йорке в компании подруги модели и ее маленького сына. Компания вышла из детского сада малышей и попала в объективы папарацци.
Дочка Шейк и ее друг удивили пользователей социальных сетей: фотографы запечатлели трогательный момент общения малышей под умилительными взглядами мам.
Сидя в коляске, девочка попыталась достать рукой до пакетика со сладким, после чего ее друг поступил как настоящий джентльмен: встал со своей коляски и сам подошел к ней и передал маленький подарок.
Фанаты Шейк и Купера пришли в восторг от такого проявления детской симпатии и пошутили, что скоро звездному отцу придется отбивать дочку от юных воздыхателей.
"Так мило, детская любовь"; "Какой джентльмен, нужно присмотреться"; "Берегись, Купер. Растет вторая королева сердец"; "Малыши прелесть!", - написали в сети.
Напомним, что недавно Шейк и Купер
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Супермодель и ее дочка от Брэдли Купера снова оказались на главных полосах таблоидов: на этот раз не только из-за идеального стиля звездной мамы.
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