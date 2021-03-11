Детская любовь: дочь Ирины Шейк и ее друг растрогали поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Трехлетняя дочка модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера растрогала фанатов: девочка получила подарок от своего друга и стала звездой сводок таблоидов.

Недавно Шейк и трехлетняя Лея снова вышли на прогулку в Нью-Йорке в компании подруги модели и ее маленького сына. Компания вышла из детского сада малышей и попала в объективы папарацци.

Дочка Шейк и ее друг удивили пользователей социальных сетей: фотографы запечатлели трогательный момент общения малышей под умилительными взглядами мам.

Сидя в коляске, девочка попыталась достать рукой до пакетика со сладким, после чего ее друг поступил как настоящий джентльмен: встал со своей коляски и сам подошел к ней и передал маленький подарок.

Фанаты Шейк и Купера пришли в восторг от такого проявления детской симпатии и пошутили, что скоро звездному отцу придется отбивать дочку от юных воздыхателей.

"Так мило, детская любовь"; "Какой джентльмен, нужно присмотреться"; "Берегись, Купер. Растет вторая королева сердец"; "Малыши прелесть!", - написали в сети.

Напомним, что недавно Шейк и Купер прокатились по Нью-Йорку и спровоцировали слухи о своем воссоединении.

Читайте также: