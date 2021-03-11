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Национальный финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика"
11.03.2021 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" – это соревнование по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений русских писателей на русском языке, проводимое среди всех желающих – учащихся общеобразовательных учебных заведений 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет включительно, во всех регионах Российской Федерации, а также в 80 странах мира. Участие в конкурсе является бесплатным.
В национальном этапе конкурса примут участие победители региональных этапов из Минска, Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Проведением конкурса в Беларуси занимается представительство Россотрудничества в нашей стране. Оценивать выступление участников будут члены жюри.
Председатель жюри:
Члены жюри:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в субботу, 13 марта, в 13:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В субботу, 13 марта, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет Национальный финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика".
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