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Национальный финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика"

11.03.2021 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" – это соревнование по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений русских писателей на русском языке, проводимое среди всех желающих – учащихся общеобразовательных учебных заведений 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет включительно, во всех регионах Российской Федерации, а также в 80 странах мира. Участие в конкурсе является бесплатным.

В национальном этапе конкурса примут участие победители региональных этапов из Минска, Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Проведением конкурса в Беларуси занимается представительство Россотрудничества в нашей стране. Оценивать выступление участников будут члены жюри.

Председатель жюри:

  • белорусский писатель, публицист, режиссер театра и кино Владимир ОРЛОВ.

Члены жюри:

  • белорусский режиссер, сценарист, писатель, член союза кинематографистов Беларуси Антон БОЙКО;
  • заслуженный артист Республики Беларусь, актер Национального академического драматического театра им. М. Горького Андрей ДУШЕЧКИН;
  • поэт, член Союза писателей Республики Беларусь, главный редактор духовно-просветительской газеты "Воскресенье" Елена МИХАЛЕНКО;
  • актер, режиссер, магистр театра Игорь ПЕТРОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в субботу, 13 марта, в 13:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 13 марта, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет Национальный финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика".
 
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