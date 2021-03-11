Источник материала: Sputnik Беларусь

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" – это соревнование по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений русских писателей на русском языке, проводимое среди всех желающих – учащихся общеобразовательных учебных заведений 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет включительно, во всех регионах Российской Федерации, а также в 80 странах мира. Участие в конкурсе является бесплатным.

В национальном этапе конкурса примут участие победители региональных этапов из Минска, Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Проведением конкурса в Беларуси занимается представительство Россотрудничества в нашей стране. Оценивать выступление участников будут члены жюри.

Председатель жюри:

белорусский писатель, публицист, режиссер театра и кино Владимир ОРЛОВ.

Члены жюри:

белорусский режиссер, сценарист, писатель, член союза кинематографистов Беларуси Антон БОЙКО;

заслуженный артист Республики Беларусь, актер Национального академического драматического театра им. М. Горького Андрей ДУШЕЧКИН;

поэт, член Союза писателей Республики Беларусь, главный редактор духовно-просветительской газеты "Воскресенье" Елена МИХАЛЕНКО;

актер, режиссер, магистр театра Игорь ПЕТРОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в субботу, 13 марта, в 13:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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