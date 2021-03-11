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Месть за хоккей? В Беларуси запретили продажу самой популярной модели «Шкоды»

11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С 11 марта «в связи с предписанием Госстандарта» остановлены продажи новых автомобилей «Шкода Рапид» в дилерской сети «Шкода» в Беларуси.

Сообщение об этом появилось на сайте дилера.

«В связи с предписанием Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства) ŠKODA RAPID реализация данной модели в дилерской сети ŠKODA в Беларуси приостанавливается с 11.03.2021 года, — говорится в заявлении. — Решение по уже заключенным договорам на ŠKODA RAPID мы будем принимать индивидуально с каждым клиентом. О возобновлении продаж ŠKODA RAPID в дилерской сети ŠKODA в Беларуси мы сообщим дополнительно».

На сайте отмечается, что другие модели по-прежнему доступны к заказу и есть в наличии на складах дилерской сети в Беларуси.

Месть за хоккей? В Беларуси запретили продажу самой популярной модели «Шкоды»

Примечательно, что многие расценили ситуацию со «Шкодой» как месть за хоккей. Напомним, в январе автоконцерн отказался спонсировать ЧМ-2021 в случае, если его проведут в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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С 11 марта «в связи с предписанием Госстандарта» остановлены продажи новых автомобилей «Шкода Рапид» в дилерской сети «Шкода» в Беларуси.
 
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