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Привязал тюбинг к авто и «отправил» его в забор: СК завершил расследование ДТП в Крупском районе

11.03.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минской области направила в суд Крупского района уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.


Фото: СК

По данным следствия, 10 января в поселке Крупский 34-летний мужчина с помощью буксировочного троса закрепил к крюку в заднем бампере Nissan тюбинг. На тюбинге разместилась его 38-летняя сожительница, которую водитель по ее просьбе повез кататься. На парковке возле здания лесхоза он начал разворачиваться и допустил занос тюбинга, после чего последний влетел в забор. В результате ДТП женщине были причинены опасные для жизни тяжкие телесные повреждения.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. После изучения материалов дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления.


Фото: СК

Примененную ранее к мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

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Примененную ранее к мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.
 
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