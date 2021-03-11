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Привязал тюбинг к авто и «отправил» его в забор: СК завершил расследование ДТП в Крупском районе
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Минской области направила в суд Крупского района уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения,
По данным
Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. После изучения материалов дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления.
Примененную ранее к мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.
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Примененную ранее к мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.
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