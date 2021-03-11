Научат, как дать отпор, и предоставят убежище. Собрали в одной заметке организации, которые помогают женщинам

Источник материала: Tut.by

Еженедельно мы получаем письма от читательниц, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не знают, к кому обратиться за помощью. Между тем в Беларуси не первый год работают организации, которые помогают женщинам в экстренных случаях. Иногда — речь о насилии и необходимости уйти от партнера, иногда — о просвещении, которое позволяет сделать правильный осознанный выбор. Многие делают это бесплатно и анонимно, чтобы сегодня обезопасить, в перспективе — сделать счастливее каждую из нас. Мы собрали в одной заметке инициативы, которые могут вам помочь.



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Убежище и курс по самозащите

Общественное объединение «Радислава» поддерживает женщин и детей, подвергшихся насилию. Обратиться в организацию можно за консультационной помощью (например, психологической), можно попросить помощи, если оказались в сложной ситуации — организация предоставит убежище. Убежище — это безопасное место, где женщина и ее дети могут получить временный приют, уйдя от агрессора.

— Срок проживания оговаривается в каждом отдельном случае, но мы всегда стремимся предоставить помощь максимально, чтобы у женщины хватило времени вернуть контроль над своей жизнью и оградиться от насилия. Услуги предоставляются бесплатно, профессионально и конфиденциально. При необходимости женщинам помогают специалистки: психологи, юристы, — пояснили в «Радиславе».

Кроме прямой помощи, организация занимается деятельностью, направленной на предотвращение насилия в отношении женщин. Один из самых известных тренингов по женской самообороне — WenDo. Этот тренинг отличается от обыкновенных курсов по женской самообороне. «Обычные» курсы построены исключительно на применение физической силы, и многие приемы строятся на виктимблейминге — на обвинении жертвы и анализе ее провоцирующего поведения. Так, участницам напоминают, что «не надо провоцировать», «носить короткую юбку» и «шляться в темное время суток». Женщине изначально внушают вину за поведение агрессора и учат «подстраиваться», чтобы не стать жертвой.



Фото: unsplash.com

— В WenDo подход иной: надо защищать не только тело, но и личность. WenDo учит не бояться высказывать свое мнение, озвучивать проблемы, а самое главное — принимать важные для женщины решения, — говорит тренер WenDo Ольга Ланевская. — Только физической самообороной проблему домашнего насилия не решить. А использование хотя бы одного из физических приемов WenDo в семье — это знак того, что необходимо экстренно пересматривать что-то в отношениях. Физическому насилию предшествуют другие «ласточки» — например, экономический террор, подавление в партнерских отношения и так далее. На тренинге мы учимся распознавать и действовать.

Удобный способ связаться с «Радиславой» можно найти на сайте организации , следить за анонсами WenDo можно здесь (набираются группы для женщин и девочек).

Чат-бот против насилия

Еще один сервис, который поддерживает женщин, столкнувшихся с насилием, — общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 8−801−100−8−801.

Специалистки, работающие с обращениями женщин, отмечают, что одна из довольно распространенных проблем — это экономическое давление со стороны партнера.



Фото: pinterest.com

— Экономическое насилие, как и сексуальное, в Беларуси латентно, то есть его существования женщины могут не замечать, не считают проблемой. Чаще наши абонентки говорят о фактах физического насилия, а уже в процессе мы выясняем, что экономическое тоже было. Так и получается, что женщины могут годами жить с этой проблемой, не обращаясь за помощью, — отмечает руководительница общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия Анна Коршун. — Меж тем, экономическое насилие — это достаточно травматичный вид насилия, который оставляет за собой не только финансовые, но и тяжелые психологические последствия.

Кстати, у горячей линии есть помощник — чат-бот @HelpHotlineBot. Поговорить «по душам» с роботом не получится, но узнать важное — запросто. Чат-бот — возможность получить важную справочную информацию, которая касается вопросов предоставления психологической, юридической и социальной помощи для пострадавших и свидетелей этого правонарушения.

Чат-бот подскажет адреса и телефоны как государственных, так и общественных организаций, работающих по проблеме домашнего насилия, сориентирует в возможностях получения различного рода помощи, в том числе экстренной, в поиске приюта или кризисной комнаты.

Помощью специалисток Общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8−801−100−8−801 можно воспользоваться бесплатно, инфолиния работает ежедневно с 8.00 до 20.00 часов (анонимно и конфиденциально) на базе международного общественного объединения «Гендерные перспективы».

Стать спокойней и увереннее

Совсем недавно белоруска запустила проект «Ты как, мам». Он представляет собой группы психологической поддержки для матерей. Встречи проходят онлайн, каждую из которых на волонтерских началах курирует психолог.



Фото: unsplash.com

— Наш проект — это про поддержку без осуждения. На закрытой встрече можно рассказать о том, что тревожит, гнетет, радует. Можно поплакать. Проблема очевидна: на женщин, которые растят детей. ложится слишком много ответственности, иногда приходится совмещать невероятное количество обязанностей: дома быть няней, поварихой, уборщицей и параллельно работать. Приходится держать в голове массу информации — и по школьным вопросам, и по организации семейных праздников, и по походам к врачам и так далее. Я не понаслышке знаю, как устают мамы, и хочу делать что-то для других, чтобы снижать эту нагрузку, — рассказывает создательница проекта «Ты как, мам» Карина Малиновская.

Встречи проходят онлайн. Проект молодой, но уже сейчас действует четыре онлайн-группы. Чтобы стать участницей, необходимо сообщить о своем желании, написав в аккаунт проекта , и, если понадобится, записаться в очередь.

Стать увереннее в себе поможет молодым женщинам и организация «ИВКА Беларусь», которая регулярно проводит бесплатные образовательные онлайн-тренинги и марафоны. Например, 8 марта завершается онлайн-марафон «Я в норме», где без стеснения можно поговорить на темы сексуального и репродуктивного здоровья. Команда предлагает следить за информацией на странице в социальной сети организации : впереди еще не одна образовательная программа, участвовать в которой можно из любой точки Беларуси.

Еще одну любопытную возможность получить поддержку без осуждения предоставляет Community Centre. Это — центр поддержки ЛГБТК+ людей и их близких. Сейчас при центре действуют несколько программ психологической помощи, за которой могут обратиться ЛБТК-женщины или их близкие. Например, можно получить единовременную психологическую консультацию . Через месяц (в апреле 2021 года) этот сервис будет расширен: откроется набор на краткосрочную терапию из 10 сессий.

— К нам также могут обратиться родители ЛГБТК-детей, для них работает группа взаимоподдержки, которую сопровождает психолог, — пояснили в центре. — Кроме этого, Community Centre открывает серию лекций «Просто о сложном», направленных на развитие психологической грамотности. Так, на ближайших встречах можно будет узнать больше про тревожность, нарциссизм. Следить за анонсами поддерживающих мероприятий можно на странице проекта .