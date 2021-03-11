Директор минского офиса PandaDoc Дмитрий Рабцевич создал новую компанию

Источник материала: Tut.by

Вчера стало известно о том, что PandaDoc ликвидирует юрлицо в Беларуси. Как удалось выяснить dev.by , директор минского офиса PandaDoc еще в октябре зарегистрировал новую ИТ-компанию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Директор минского офиса PandaDoc Дмитрий Рабцевич был задержан 2 сентября прошлого года вместе с тремя другими сотрудниками компании. Сначала им было предъявлено обвинение в хищении 107 тысяч рублей из бюджета. Позже их обвинили в мошенничестве — работникам PandaDoc грозило от 3 до 10 лет тюрьмы. Менеджер по продукту Виктор Кувшинов до сих пор остается под стражей.

11 октября после известной встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ Рабцевича перевели , как тогда сообщалось, под домашний арест. Вчера dev.by дозвонился до Дмитрия. Сейчас, по его словам, он находится в Беларуси под подпиской о невыезде.

Сразу после выхода из СИЗО Рабцевич дал интервью БТ , в котором поделился планами о создании ИТ-компании: «Есть идея построить компанию в ПВТ с помощью коллег, друзей и работать в этой юрисдикции. На данный момент там созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».

«ПЦИ Солюшнс»

Как удалось выяснить dev.by, Рабцевич зарегистрировал новую компанию 23 октября. Называется она «ПЦИ Солюшнс».

Согласно выписке из ЕГР, ООО «ПЦИ Солюшнс» занимается «деятельностью в области компьютерного программирования». Уставной фонд — 1000 рублей. Собственник и руководитель — Рабцевич Дмитрий.



Источник: dev.by

Юридический адрес «ПЦИ Солюшнс» совпадает с юридическим адресом PandaDoc — Минск, ул. Кирова, д. 8, пом. 7.

«ПЦИ Солюшнс» можно найти в базе компаний, которые входят в ПВТ.

Открытых вакансий в новой компании Рабцевича изданию найти не удалось.

dev.by связался с Дмитрием Рабцевичем и попросил рассказать о новой компании. Он сказал, что пока не комментирует, но, возможно, сможет дать комментарий в течение 1−2 недель. Опубликуем его, как только получим.

Сооснователи PandaDoc Микита Микадо и Сергей Борисюк не ответили на запросы dev.by.