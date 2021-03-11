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Могилевчанина арестовали на два месяца за «3%» на асфальте

11.03.2021 11:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

18-летний житель Могилева Сергей Турунов признан виновным в порче имущества и причинении ущерба дорожно-мостовому предприятию в размере 56 рублей 73 копеек и приговорен к двум месяцам ареста.

Такое решение 11 марта принял суд Ленинского района Могилева. Процесс вела судья Оксана Ратникова.

Могилевчанина арестовали на два месяца за «3%» на асфальте

В одном из спальных районов города в разгар прошлогодних протестов Сергей Турунов нарисовал цифры «3%» и «80%» на асфальтном покрытии и лестнице. Действия молодого человека были признаны преступлением, ему было предъявлено обвинение по статье 341 УК «Осквернение сооружений и порча имущества».

Согласно материалам дела, обвиняемый совершил преступление в нетрезвом виде в группе неустановленных лиц в ночь на 15 августа. Молодого человека задержал старший прапорщик Внутренних войск Евгений Марченко.

Турунов изначально был оштрафован за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, а уголовное дело за порчу имущества было возбуждено только в конце ноября.

Турунов признал свою вину и раскаялся, но не согласился с тем, что расписывал тротуары в составе группы. По его словам, надписями он высказывал несогласие с результатами президентских выборов.

Гособвинение просило приговорить Турунова к трем месяцам ареста. Прокурор отметил, что подсудимый не возместил ущерб коммунальному предприятию, из чего следует, что не осознавал своей вины и не раскаялся. Кроме того, гособвинение отметило, что противоправное действие было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что усугубляет вину.

Адвокат просила суд не ограничивать свободу Турунову на том основании, что он страдает психическим расстройством.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как сообщил Турунов корреспонденту БелаПАН, он намерен воспользоваться этим правом.

 
Теги: Могилев
 
 
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18-летний житель Могилева Сергей Турунов признан виновным в порче имущества и причинении ущерба дорожно-мостовому предприятию в размере 56 рублей 73 копеек и...
 
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