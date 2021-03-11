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В Беларуси будет новый председатель Следственного комитета. Иван Носкевич отправлен в отставку
Источник материала: Onliner
Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что председатель Следственного комитета Иван Носкевич отправлен в отставку. Теперь ведомство будет возглавлять другой человек. О ком идет речь, пока неизвестно.
Напомним, Иван Носкевич возглавлял Следственный комитет с 2015 года, он генерал-майор юстиции, член Совета безопасности Республики Беларусь.
Носкевич родился в деревне Теребличи Столинского района Брестской области БССР. С 1988 года по 1990 год проходил срочную военную службу в Вооруженных силах СССР. В 1995 году с отличием окончил Украинскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение».
С 1995 по 2015 год работал в различных должностях в органах прокуратуры. С 2007 года — прокурор Пинского района Брестской области. C 2012 года занимал должность прокурора Брестской области.
В 2005 году окончил с отличием Полесский государственный университет по специальности «экономист».
10 ноября 2015 года был назначен председателем Следственного комитета Республики Беларусь.
22 февраля 2016 года Ивану Носкевичу присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.
В 2016 году окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «государственное строительство».
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Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что председатель Следственного комитета Иван Носкевич отправлен в отставку. Теперь ведомство будет...
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