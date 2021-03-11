Женщина на прицепленном к Nissan тюбинге врезалась в забор. Водитель говорит, поддался на ее уговоры (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Январским вечером 34-летний водитель Nissan Primera решил покатать 38-летнюю женщину на тюбинге. По данным ГАИ, он буксировал тюбинг в поселке Крупский на автостоянке и во время разворота допустил занос и столкновение тюбинга с забором. Женщина получила травмы. СК сообщает об обстоятельствах расследования.

В результате происшествия женщина получила опасные для жизни тяжкие травмы. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ — «Нарушение ПДД лицом, управляющим ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

«Мужчина не учел скользкое покрытие дороги и не убедился в безопасности маневра, — приводят результаты расследования в СК. — Обвиняемый полностью признал себя виновным в содеянном и раскаялся. Пояснил, что сожительница попросила привязать тюбинг к автомобилю и покатать ее. Он осознавал, что это опасно, и отказывался, но в итоге поддался на уговоры женщины. После произошедшего отвез потерпевшую в больницу. В момент ДТП водитель был трезв. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде».





В Генпрокуратуре дополнили: «Водитель закрепил тюбинг буксировочным тросом к своему автомобилю Nissan Primera, после чего разместил в нем женщину. При движении в такой сцепке по улицам в п. Крупский обвиняемый не учел скользкое покрытие проезжей части и техническое состояние ТС — тюбинг с М. занесло и ударило о заборное ограждение. Дело направлено в суд».