Можно выйти? Оцените интерьер офиса минской IT-компании, который напоминает о школьных годах

Источник материала: Onliner

Еще не так давно белорусский офис был просто офисом: серый пол, белые стены, ряды столов — главное, чтобы людям было где работать. Но с развитием IT-компаний и дизайнерской мысли в целом владельцы бизнесов стали все чаще задумываться над тем, что место, где человек проводит едва ли не большую часть своей жизни, должно быть не только комфортным, но и стильным, если хотите — манящим. Так один за одним в стране начали появляться офисы мечты.

Свои кухни, комнаты отдыха, оригинальные «переговорки» — каждая вторая успешная IT-компания (и не только) может похвастаться таким набором. Некоторые пошли еще дальше и превратили офисные площади в нечто концептуальное.









Неожиданное преображение произошло с офисом компании instinctools. Двухэтажное здание, бывшее когда-то детским садом, стало «школой», в которой без «особого приглашения» можно посетить учительскую, кабинеты географии, астрономии, математики, а в любой удобный для себя момент (даже не поднимая руку) выйти в буфет или переместиться в библиотеку. Все это — для комфортной работы, учебы и релакса сотрудников.





—Вдохновение, безусловно, черпали из истории архитектурного объекта, — рассказывают Олеся Чикильдина и Катя Хотим из студии One Design. — Пройдясь по этажам и помещениям, поняли, что здесь необходимо создать концепцию интерьера, напоминающего о школе как о счастливом времени — новые знания, полезные мероприятия, крепкая дружба. Чтобы чувствовался дух «третьей смены» — эдакой продленки для взрослых.





Соответственно подбирали и цвета для оформления интерьера. Сразу определились, что основная гамма должна напоминать о школьной форме, мебели в классах и «фирменных» цветовых схемах. В оформлении общих зон реализовали элементы, знакомые каждому сотруднику с детства и отсылающие его к теме учебы, игры и юношества.





Что касается функционального «распределения обязанностей», то на первом этаже офиса располагается зона рецепции, гардероб, кофе-зона, административные помещения и переговорные комнаты. Зона рецепции соседствует с зоной отдыха, оборудованной кофе-точкой и местами для сидения. Эти две «территории» отделены друг от друга перегородкой с зеркальными створками, которые могут сдвигаться и открывать оконный проем, объединяя оба пространства в одно.





— Считаем такое решение весьма удачным: привычной части офиса мы хотели добавить новый функционал — чтобы здесь могли собираться сотрудники во время неформальных встреч и событий. Также таким образом мы не только расширили пространство, но и видоизменили его: при раздвинутых створках оконный проем преобразует зону кофе-точки в барную стойку, — уточняет Олеся.





На втором этаже располагаются рабочие кабинеты для команд из 6—8 человек и небольшие «переговорки». «Основной задачей при разработке планировочного решения этажа было создать у сотрудников ощущение открытого пространства. Часть здания, смотрящая на внутренний двор, на первом и втором этажах была разделена на помещения, которые между собой объединены импровизированными анфиладами: стеклянными перегородками, создающими иллюзию проходов в соседние помещения. Такие «проходы», расположенные у внешней стены с окнами, позволили визуально расширить пространство каждого из кабинетов и создать возможность для коммуникации между сотрудниками, находящимися в разных комнатах», — объясняют нестандартный ход девушки.





Задействован и цокольный этаж: здесь находятся пространства для отдыха, релакса и общения: кухня, кафетерий, спортивная комната и лекторий.