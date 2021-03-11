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В Минске замечен Ford со странными номерами 8-го региона

11.03.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Владелец этого Ford Fiesta — определенно экстравагантная и неординарная личность. Хозяин весьма серьезно увлекся переделкой своей машины. Но он решил преобразить не только внешность автомобиля. «Тюнингу» подверглись и номера госрегистрации. Стали преобладать восьмерки.

В Минске замечен Ford со странными номерами 8-го региона

Фото машины прислал наш читатель под ником Алексашка. По его словам, Ford был замечен в одном из дворов по ул. Громова. Он обратил внимание, что номера «двойные», то есть табличка с восьмерками и надписью USA была просто наложена поверх другой и закреплена резинкой. Но со стороны выглядит почти оригиналом.

В Минске замечен Ford со странными номерами 8-го региона

Известно, что с 1999 года существует восемь кодов регионов. Таблички от 1 до 7 выдавались административно-территориальным единицам по алфавиту: Брест и Брестская область — единица, Витебск и Витебская область — двойка и так далее, Минск получил семерку. Ноль был присвоен служебному транспорту Министерства обороны и внутренних войск МВД (с 2007 года). Была небольшая спецсерия транзитных регистрационных знаков с 8-м регионом, которые устанавливались на автомобили МАЗ. Было это давно и отношения к тюнингованным Ford Fiesta явно не имело.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Владелец этого Ford Fiesta — определенно экстравагантная и неординарная личность. Хозяин весьма серьезно увлекся переделкой своей машины. Но он решил преобразить не...
 
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