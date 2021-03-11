Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал

Источник материала: Onliner

Родиться известным можно, наверное, лишь в какой-нибудь королевской семье. И то не факт, что о вас узнает весь мир. В нынешней подборке — знаменитости, которые когда-то были простыми людьми, до них никому не было дела. Что-то изменилось со временем, и сейчас многие смогут увидеть в молодых «еще не звездах» до боли знакомые лица.

Заодно можно сыграть в «угадайку» — кое-кого из персон ниже угадать сложнее остальных. Причина не только в популярности: люди меняются.



Это 1969 год, а Робину Уильямсу всего 18 лет. Тем не менее, черты хорошо угадываются. Вначале он решил изучать политические науки, а затем сдался и отдался актерству. Его талант быстро оценили



Каждый белорус знает, как выглядит Киану Ривз в любом возрасте. В 1984 году он был молод, играл в хоккей и хотел остаться в спорте. Но передумал, дебютировав на ТВ



А вот задачка посложнее. Это фото сделано в промежутке с 1955 по 1959 год, когда Морган Фриман служил в ВВС. На сцене, кстати, он дебютировал в 12-летнем возрасте, во время учебы в школе был занят в местном радиошоу



И снова лицо угадывается почти сразу: это Джим Керри в 80-х. Его семья была совсем небогата, приходилось подрабатывать. Школу он бросил ради выступлений стендапа — как комик он быстро получил признание и популярность



Сьюзан Сарандон в 17-летнем возрасте в 1963 году. Училась в театральном, подрабатывала уборщицей, стрижками и чем угодно еще



Ну, здесь без вариантов: Питер Динклэйдж. На фото — 80-е годы прошлого века. Стать актером он хотел с самого детства. Сбылось, хотя звездой он стал далеко не сразу



Стоит немного приглядеться, и вы узнаете Тома Хэнкса. В 1974 году он выглядел немного иначе, но был модным. Актерский путь он выбрал осознанно и рано



Очевидно, что это Дуэйн Джонсон. Неочевидно, что на фотографии ему 15 лет



Снова задачка посложнее. 1946 год, служба в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Правда, пришлось уйти по медицинским показаниям. Пришлось поменять много мест работы, а потом Шона Коннери заметили на ТВ. Не зря



16-летняя Анджелина Джоли. Благодаря родителям рано попала в кино, однако популярность к ней пришла не сразу



Кристоф Вальц в 1975 году. Актер второго (или третьего) плана, телеведущий и не слишком заметный персонаж. До встречи с Квентином Тарантино во второй половине нулевых



Не актер, но популярный исполнитель. Тогда, в начале 80-х, — не очень. Если не угадали, это Эминем



Леди Гага в на заре своей карьеры (скорее до нее). Музыкой занималась с самого малолетства, но долго не могла пробраться наверх



1990, юный Кристиан Бэйл. Вдохновился судьбой Гэри Олдмена и стал актером. Начинал, правда, с рекламных роликов (в частности, Lenor)



1965 год. Вряд ли с ходу угадаете, кто на фото. А это Томми Ли Джонс



Еще один актер, образ которого совсем другой: так в 1948 году выглядел Клинт Иствуд



Квентина Тарантино сложно спутать с кем-то. 1983 год



Угадать не сложно, сложнее поверить. Это Вин Дизель в 80-х. На сцену вышел в молодости, а потом потихоньку пробился в большое кино



А этот парень когда-то придумал Facebook. Да, в 2002 году Марк Цукерберг не походил на миллиардера