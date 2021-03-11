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Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал

11.03.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Родиться известным можно, наверное, лишь в какой-нибудь королевской семье. И то не факт, что о вас узнает весь мир. В нынешней подборке — знаменитости, которые когда-то были простыми людьми, до них никому не было дела. Что-то изменилось со временем, и сейчас многие смогут увидеть в молодых «еще не звездах» до боли знакомые лица.

Заодно можно сыграть в «угадайку» — кое-кого из персон ниже угадать сложнее остальных. Причина не только в популярности: люди меняются.

Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Это 1969 год, а Робину Уильямсу всего 18 лет. Тем не менее, черты хорошо угадываются. Вначале он решил изучать политические науки, а затем сдался и отдался актерству. Его талант быстро оценили
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Каждый белорус знает, как выглядит Киану Ривз в любом возрасте. В 1984 году он был молод, играл в хоккей и хотел остаться в спорте. Но передумал, дебютировав на ТВ
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
А вот задачка посложнее. Это фото сделано в промежутке с 1955 по 1959 год, когда Морган Фриман служил в ВВС. На сцене, кстати, он дебютировал в 12-летнем возрасте, во время учебы в школе был занят в местном радиошоу
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
И снова лицо угадывается почти сразу: это Джим Керри в 80-х. Его семья была совсем небогата, приходилось подрабатывать. Школу он бросил ради выступлений стендапа — как комик он быстро получил признание и популярность
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Сьюзан Сарандон в 17-летнем возрасте в 1963 году. Училась в театральном, подрабатывала уборщицей, стрижками и чем угодно еще
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Ну, здесь без вариантов: Питер Динклэйдж. На фото — 80-е годы прошлого века. Стать актером он хотел с самого детства. Сбылось, хотя звездой он стал далеко не сразу
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Стоит немного приглядеться, и вы узнаете Тома Хэнкса. В 1974 году он выглядел немного иначе, но был модным. Актерский путь он выбрал осознанно и рано
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Очевидно, что это Дуэйн Джонсон. Неочевидно, что на фотографии ему 15 лет
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Снова задачка посложнее. 1946 год, служба в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Правда, пришлось уйти по медицинским показаниям. Пришлось поменять много мест работы, а потом Шона Коннери заметили на ТВ. Не зря
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
16-летняя Анджелина Джоли. Благодаря родителям рано попала в кино, однако популярность к ней пришла не сразу
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Кристоф Вальц в 1975 году. Актер второго (или третьего) плана, телеведущий и не слишком заметный персонаж. До встречи с Квентином Тарантино во второй половине нулевых
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Не актер, но популярный исполнитель. Тогда, в начале 80-х, — не очень. Если не угадали, это Эминем
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Леди Гага в на заре своей карьеры (скорее до нее). Музыкой занималась с самого малолетства, но долго не могла пробраться наверх

 

Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
1990, юный Кристиан Бэйл. Вдохновился судьбой Гэри Олдмена и стал актером. Начинал, правда, с рекламных роликов (в частности, Lenor)
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
1965 год. Вряд ли с ходу угадаете, кто на фото. А это Томми Ли Джонс
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Еще один актер, образ которого совсем другой: так в 1948 году выглядел Клинт Иствуд
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Квентина Тарантино сложно спутать с кем-то. 1983 год
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
Угадать не сложно, сложнее поверить. Это Вин Дизель в 80-х. На сцену вышел в молодости, а потом потихоньку пробился в большое кино
Посмотрите на фото известных людей, когда их никто еще не знал
А этот парень когда-то придумал Facebook. Да, в 2002 году Марк Цукерберг не походил на миллиардера

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Родиться известным можно, наверное, лишь в какой-нибудь королевской семье. И то не факт, что о вас узнает весь мир. В нынешней подборке — знаменитости, которые...
 
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