ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Речице задержали участника протестов из cреды футбольных болельщиков

11.03.2021 11:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Речице задержали участника протестов из окружения футбольных болельщиков, сообщает palesse.press.

29-летнего мужчину обвиняют в организации групповых беспорядков, сопряженных с неподчинением милиционерам.

Задержание жителя Речицы Максима Ялканова проводили сотрудники Гомельского областного управления ГУБОПиК. Информацию о задержании подтвердил телеграм-канал МВД Беларуси. По словам силовиков, Ялканов в августе прошлого года «во время несанкционированных массовых мероприятий в Речице и Гомеле организовал групповые беспорядки, сопряженные с неповиновением милиционерам».

Милиционеры сообщают, что Ялканов является сторонником неонацистской идеологии. Но, как удалось узнать palesse.press у знакомых Максима, они никогда не замечали за ним какого-то поведения, которые бы свидетельствовали о его приверженности неонацизму. Ялканова задержали на работе 9 марта. Его попросили проехать для беседы к следователю, но на свободу он так и не вышел. Вечером 10 марта появилась информация МВД о его задержании.

В отношении Ялканова завели уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженные с открытым неповиновением представителей власти. Это преступление предусмотрено статьей 342 Уголовного кодекса (до двух лет заключения). Сейчас Ялканов заключен в ИВС в Гомеле.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Речице задержали участника протестов из окружения футбольных болельщиков, сообщает palesse.press.
 
Новости дня
Новости разные
 
Привязал тюбинг к авто и «отправил» его в забор: СК завершил расследование ДТП в Крупском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by