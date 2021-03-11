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В Германии умер премьер-министр Кот-д'Ивуара

11.03.2021 11:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скончавшийся премьер-министр Республики Кот-д`Ивуар Амед Бакайоко болел раком, сообщил президент страны Алассан Уаттара.


Скончался премьер-министр Республики Кот-д`Ивуар Амед Бакайоко. Об этом 10 марта проинформировал в Twitter президент страны Алассан Уаттара.

"Наша страна в трауре. Я с огромным сожалением сообщаю о смерти премьер-министра Амеда Бакайоко, главы правительства, министра обороны, в эту среду, 10 марта 2021 года, в Германии, в результате рака", – написал глава государства.

Он выразил соболезнования семье умершего и "всем ивуарийцам".

Бакайоко было 56 лет. Премьер-министром Кот-д'Ивуара он стал в июле 2020 года.
 
 
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Скончавшийся премьер-министр Республики Кот-д`Ивуар Амед Бакайоко болел раком, сообщил президент страны Алассан Уаттара.
 
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