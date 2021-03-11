В Германии умер премьер-министр Кот-д'Ивуара





Скончался премьер-министр Республики Кот-д`Ивуар Амед Бакайоко. Об этом 10 марта проинформировал в Twitter президент страны Алассан Уаттара.





"Наша страна в трауре. Я с огромным сожалением сообщаю о смерти премьер-министра Амеда Бакайоко, главы правительства, министра обороны, в эту среду, 10 марта 2021 года, в Германии, в результате рака", – написал глава государства.





Он выразил соболезнования семье умершего и "всем ивуарийцам".





Бакайоко было 56 лет. Премьер-министром Кот-д'Ивуара он стал в июле 2020 года.