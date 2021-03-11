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Умереть от ужаса: Самбурская рассказала о проблемах со здоровьем
11.03.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда канала ТНТ Настасья Самбурская шокировала поклонников: актриса призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.
34-летняя Самбурская редко откровенничает с фолловерами в соцсетях, но на этот раз решилась на неожиданное признание. Актриса рассказала о последствиях перенесенного COVID-19 и своих переживаниях.
По словам звезды "Универа" серьезные проблемы со здоровьем начались несколько месяцев назад и продолжаются до сих пор.
Сначала брюнетка перечислила "безобидные" симптомы: выпадение волос, защемление мышц, а также потерю веса. Но после призналась, что не может преодолеть усталость и бесконечную тревожность по поводу и без.
"Адреналин выходит так, что ощущение, будто тебе три года и тебя оставили одну в темной комнате. И кажется, что ты можешь умереть от ужаса", – рассказала актриса.
Обратиться к врачам Самбурскую заставило высокое давление, после чего ей поставили диагноз – гипоксия и железодефицитная анемия. Напомним, что до этого в сети обнаружили особенное развлечение звезды –
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