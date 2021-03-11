Тиханский: дипломатический скандал Беларуси с Польшей имеет две причины

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Тиханский: белорусско-польский дипломатический скандал имеет две причины

"События по взаимной высылке дипломатов имеют две причины. Первая ― вступление Польши в НАТО и ЕС, что обусловило вторую причину ― переформатирование исторической памяти и создание новых "героев" в лице представителей антисоветского подполья", ― отмечает эксперт.

В ответ на высылку из Беларуси консула Ежи Тимофеюка после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", Польшабелорусского дипломата, сообщил накануне замглавы польского МИД Марчин Пшидач. Известный военный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский прокомментировал на радио Sputnik причины нового дипломатического скандала.

"Проклятые солдаты" ― участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев" антисоветского подполья является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" ― военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей из-за их национальности и вероисповедания.

Комментарий политического эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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