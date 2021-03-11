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Тиханский: дипломатический скандал Беларуси с Польшей имеет две причины

11.03.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Тиханский: белорусско-польский дипломатический скандал имеет две причины

© Sputnik / Виктор Толочко
Хроника дипломатических скандалов в Беларуси
В ответ на высылку из Беларуси консула Ежи Тимофеюка после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", Польша высылает белорусского дипломата, сообщил накануне замглавы польского МИД Марчин Пшидач. Известный военный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский прокомментировал на радио Sputnik причины нового дипломатического скандала.
"События по взаимной высылке дипломатов имеют две причины. Первая ― вступление Польши в НАТО и ЕС, что обусловило вторую причину ― переформатирование исторической памяти и создание новых "героев" в лице представителей антисоветского подполья", ― отмечает эксперт.

"Проклятые солдаты" ― участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев" антисоветского подполья является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" ― военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей из-за их национальности и вероисповедания.

Комментарий политического эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Брест
 
 
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О военно-исторической и политической подоплеке выяснения дипломатических отношений между Беларусью и Польшей, а также о взаимной высылке дипломатов рассуждает...
 
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