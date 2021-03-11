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Тиханский: дипломатический скандал Беларуси с Польшей имеет две причины
11.03.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
"События по взаимной высылке дипломатов имеют две причины. Первая ― вступление Польши в НАТО и ЕС, что обусловило вторую причину ― переформатирование исторической памяти и создание новых "героев" в лице представителей антисоветского подполья", ― отмечает эксперт.
"Проклятые солдаты" ― участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев" антисоветского подполья является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" ― военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей из-за их национальности и вероисповедания.
Комментарий политического эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О военно-исторической и политической подоплеке выяснения дипломатических отношений между Беларусью и Польшей, а также о взаимной высылке дипломатов рассуждает...
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