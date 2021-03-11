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Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета Беларуси

11.03.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета, сообщил близкий к пресс службе белорусского лидера телеграмм-канал "Пул Первого".

До этого Следственный комитет Беларуси возглавлял Иван Носкевич. В 2020 году, после президентских выборов в Беларуси, сменились руководители практически всех правоохранительных органов, в том числе МВД, Генпрокуратуры, КГБ и КГК.

Как ранее сообщало агентство, новым главой МВД Иван Кубраков был назначен в конце октября прошлого года, бывший министр Юрий Караев был назначен помощником президента в Гродненскую область. Возглавлявшего несколько лет КГБ Валерия Вакульчика на этом посту сменил руководивший до этого комитетом государственного контроля Иван Тертель. Вакульчик стал помощником президента по Брестской области.

Также осенью генеральным прокурором стал Андрей Швед (ранее возглавлял Государственный комитет экспертиз), бывший генпрокурор Александр Конюк был отправлен послом в Армению.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года, на них уверенную победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, более 80% голосов избирателей.

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Теги: Минск
 
 
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