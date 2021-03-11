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Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета Беларуси
11.03.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета, сообщил близкий к пресс службе белорусского лидера телеграмм-канал "Пул Первого".
До этого Следственный комитет Беларуси возглавлял Иван Носкевич. В 2020 году, после президентских выборов в Беларуси,
Как ранее сообщало агентство, новым главой МВД
Также осенью генеральным прокурором стал Андрей Швед (ранее возглавлял Государственный комитет экспертиз), бывший генпрокурор Александр Конюк был отправлен послом в Армению.
Президентские выборы в Беларуси
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