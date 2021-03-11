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Беспрецедентное наводнение: Гавайи пострадали от затяжных ливней – видео
11.03.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Гавайские острова пострадали из-за наводнения после сильных ливней. На кадрах с дрона можно увидеть последствия экстремальных погодных условий на острове Оаху.
© AP / Michael Probst
По всему штату были повреждены полдюжины домов и как минимум два моста. Также известно, что примерно 1300 домов остались без электричества. Местные жители говорят, что такого сильного наводнения не было около 40 лет.
В понедельник на Мауи начались проливные дожди, на следующий день на Гавайях было объявлено чрезвычайное положение. Жителям пришлось покинуть острова Мауи и Оаху, чтобы избежать опасностей, вызванных наводнениями. Ливни не прекращались до утра среды, 10 марта.
Смотрите на видео, кадры беспрецедентного наводнения на островах.
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