Беспрецедентное наводнение: Гавайи пострадали от затяжных ливней – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Гавайские острова пострадали из-за наводнения после сильных ливней. На кадрах с дрона можно увидеть последствия экстремальных погодных условий на острове Оаху.

По всему штату были повреждены полдюжины домов и как минимум два моста. Также известно, что примерно 1300 домов остались без электричества. Местные жители говорят, что такого сильного наводнения не было около 40 лет.

В понедельник на Мауи начались проливные дожди, на следующий день на Гавайях было объявлено чрезвычайное положение. Жителям пришлось покинуть острова Мауи и Оаху, чтобы избежать опасностей, вызванных наводнениями. Ливни не прекращались до утра среды, 10 марта.

Смотрите на видео, кадры беспрецедентного наводнения на островах.