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Беспрецедентное наводнение: Гавайи пострадали от затяжных ливней – видео

11.03.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Гавайские острова пострадали из-за наводнения после сильных ливней. На кадрах с дрона можно увидеть последствия экстремальных погодных условий на острове Оаху. 

© AP / Michael Probst
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По всему штату были повреждены полдюжины домов и как минимум два моста. Также известно, что примерно 1300 домов остались без электричества. Местные жители говорят, что такого сильного наводнения не было около 40 лет.

В понедельник на Мауи начались проливные дожди, на следующий день на Гавайях было объявлено чрезвычайное положение. Жителям пришлось покинуть острова Мауи и Оаху, чтобы избежать опасностей, вызванных наводнениями.  Ливни не прекращались до утра среды, 10 марта.

Смотрите на видео, кадры беспрецедентного наводнения на островах. 

 
 
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Беспилотник зафиксировал масштаб наводнения на Гавайях – из-за обильных осадков на островах прорвало плотины и затопило дома. Пришлось даже эвакуировать местных...
 
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